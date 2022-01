Maroc: la belle scène de complicité entre Boufal, Hakimi et Halilhodzic après la victoire contre le Malawi

Sofiane Boufal et Achraf Hakimi sont venus perturber mardi l’intervention de Vahid Halilhodzic face aux médias après la victoire contre le Malawi (2-1). Le sélectionneur du Maroc a gardé la sourire après la belle qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la CAN 2022.

Vahid Halilhodzic se serait-il calmé depuis son arrivée au Maroc? Précédé d’une bouillante réputation et souvent avare en compliments lors de ses diverses aventures au PSG ou récemment à Nantes, le sélectionneur des Lions de l’Atlas doit faire face à un groupe très taquin lors de la Coupe d’Afrique des nations disputée au Cameroun. Quelques minutes après la qualification de son équipe pour les quarts de finale du tournoi continental face au Malawi (2-1), le sérieux technicien bosnien a subi les plaisanteries du duo Boufal-Hakimi.

En pleine intervention en duplex pour beIN Sports, coach Vahid a été interrompu par les deux cadres de son équipe. Hilare, Sofiane Boufal s’est lancé dans une petite chanson: "Allez Vahid! Allez Vahid ouhouhou! Allez, allez, allez!". Le milieu offensif d’Angers, déjà buteur à deux reprises dans la CAN a ensuite conclu sa prestation d’un grand éclat de rire en passant le relais à Achraf Hakimi.

>> Maroc-Malawi (2-1)

Imité par Hakimi, coach Vahid reste concentré

Egalement auteur de deux bijoux sur deux coups francs directs pendant la Coupe d’Afrique des nations, le latéral droit du PSG et du Maroc a notamment marqué le but de la victoire ce mardi contre la sélection malawite.

Si son coéquipier a scandé le nom du sélectionneur, Achraf Hakimi a choisi de l’imiter d’un "il faut continuer comme ça à travailler" avant de finir en faisant mine de tirer l’ancien entraîneur du PSG et du LOSC par le bras pour lui faire regagner le vestiaire.

>> La CAN 2022 est à suivre via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Tout sourire pendant l’intervention inattendue de ses deux stars, Vahid Halilhodzic a rapidement retrouvé ses esprits et le sens des priorités. "Ce n’est pas encore fini, a rappelé le patron des Lions de l’Atlas. Je les félicite mais ce n’est pas encore fini. On ne parle pas beaucoup, on est déterminés à aller jusqu’au bout. Merci et bonjour à tous les Marocains."

Toujours invaincu en quatre matchs lors de cette Coupe d’Afrique des nations, le Maroc a fait une très belle impression avec un football offensif. Mais attention à ne pas être trop relâché au prochain tour. Les Lions de l’Atlas joueront, dimanche prochain, une place dans le dernier carré face au vainqueur du choc entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte. Le genre d’adversaire qui pourrait bien faire retrouver tout son sérieux à ce cher Vahid Halilhodzic. En attendant, le groupe marocain vit bien.