CAN 2022: le but monstrueux du Malawi contre le Maroc, sur une frappe de 35 mètres

L’attaquant malawite Gabadinho Mhango a marqué un très joli but sur une frappe lointaine ce mardi lors du huitième de finale de la CAN 2022 contre le Maroc.

Et si Gabadinho Mhango devenait le héros du Malawi? Remplaçant au début de la Coupe d’Afrique des nations, l’attaquant enchaîne les belles prestations depuis plusieurs matchs. Après un doublé victorieux contre le Zimbabwe (2-1), le buteur malawite a inscrit un but magnifique ce mardi lors du huitième de finale disputé par son équipe face au Maroc à Yaoundé au Cameroun.

Face à l’un des favoris de la compétition, le joueur des Orlando Pirates, dans le championnat sud-africain, a marqué l’un des plus beaux buts de la compétition continentale en trouvant la lucarne à plus de 35 mètres de distance.

Mhango surprend Bounou avec un bijou

Dominateur pendant les premières minutes de ce huitième de finale, le Maroc s’est fait piéger sur la première véritable occasion de la sélection malawienne. Ou plutôt sur la première demi-occasion tant la frappe de Gabadinho Mhango a semblé sortir de nulle part.

Après seulement sept minutes de jeu, l’attaquant de 29 ans a accéléré pour éviter le retour d’Achraf Hakimi et déclencher une frappe soudaine d’environ 35 mètres. Surpris par cette tentative lointaine et légèrement avancé, Yassine Bounou n’a pu qu’effleurer le ballon et pas suffisamment pour le sortir du cadre.

Auteur de son troisième but de la CAN, Gabadinho Mhango va encore devoir briller pour aider le Malawi à battre le Maroc. Malgré sa merveille à longue distance, l’équipe entraînée par Vahid Halilhodzic a égalisé à quelques instants de la mi-temps grâce à Youssef En-Nesyri. Un but du Sévillan qui n’enlèvera rien au brio de Gabadinho Mhango sur l’ouverture du score.