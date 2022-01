Pourquoi Ziyech ne dispute-t-il pas la CAN avec le Maroc?

Le joueur de Chelsea, Hakim Ziyech, n'a pas été retenu pour la CAN 2022, alors que le Maroc entame la compétition ce lundi face au Ghana (17h). Et pour cause, le joueur est en froid avec Vahid Halilhodzic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.

L'absence d'Hakim Ziyech (40 sélections) sur la liste du Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations a fait beaucoup parler. Pourtant, ce n'est pas une surprise. Et qui de mieux de Vahid Halilhodzic pour l'expliquer. "La notion de groupe est quelque chose de très facile, avait expliqué l’ancien entraîneur du FC Nantes. On a bien travaillé avec ce groupe pendant deux ans et je ne permettrai à personne de venir gâcher tout ça. L’équipe nationale, c’est sacré." Une décision qui confortait ces derniers choix, puisque l'ancien joueur de l'Ajax avait été écarté lors des qualifications pour le Mondial 2022 pour avoir refusé d'entrer en jeu lors d'un match.

Se recentrer sur le collectif

En parallèle, le président de la Fédération Marocaine de football a ajouté son grain de sel. "Nous avions décidé de lui accorder du temps pour qu’il revienne avec un nouvel état d’esprit, a déclaré Fouzi Lekjaa sur Radio Mars. Nous nous attendions à ce que Ziyech soit le joueur qui guide l’équipe nationale et la mène aux victoires, et pas celui qui attend de recevoir le ballon des autres joueurs sans faire le moindre effort, et je ne veux pas rentrer dans ces détails."

Une décision qui n'impacte pas le principal intéressé, laissé à disposition de Chelsea. "Je fais mon travail et j’essaie de faire du mieux que je peux, a-t-il déclaré mercredi après le match de League Cup contre Tottenham. Toutes les autres choses qui se passent en dehors du football, ce n’est pas vraiment important pour le moment. L’absence à la CAN ? À ce stade, je ne me soucie pas vraiment pour être honnête." Ambiance tendue entre Ziyech et la sélection.