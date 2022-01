PSG: "Le meilleur latéral droit du monde", Mbappé félicite Hakimi pour son nouveau coup franc avec le Maroc à la CAN

Opposé au Malawi, le Maroc a obtenu sa qualification (2-1) pour les quarts de finale de la CAN ce mardi grâce à un coup franc d'Achraf Hakimi. Sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé n'a pas hésité à féliciter son ami, qui a suggéré de dépanner dans l'exercice au PSG.

Un héros nommé Achraf Hakimi. Si le Maroc cherchait la faille face au Malawi (2-1) ce mardi lors de son huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la délivrance est venue du latéral droit du PSG. Déjà buteur sur coup franc face au Gabon lors de la phase de groupes, Hakimi a récidivé. Au plus grand bonheur de son ami Kylian Mbappé.

"Achraf Hakimi. Meilleur latéral droit du monde. Bonne soirée les gars", a réagi l'international français sur ses réseaux sociaux, lui qui s'est très rapidement bien entendu avec le Marocain, arrivé l'été dernier au PSG en provenance de l'Inter Milan.

"Je vais essayer de parler avec Messi et Neymar"

Si le Malawi a mené au score grâce à une autre merveille de but signée Hellings Mhango, l'égalisation était venue de Youssef En-Nesyri avant la pause. Puis, Achraf Hakimi a signé une nouvelle pépite de coup franc (70e), dans la lucarne, pour offrir la qualification à son équipe. Une copie conforme ou presque de sa réalisation face au Gabon, dans le même stade et au même endroit.

Les "Lions de l'Atlas" affronteront au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte, qui joueront ce mercredi (17h). Mais les adversaires sont désormais prévenus des qualités sur coup franc d'Achraf Hakimi. "C'est un menteur, il ne travaille jamais à l'entraînement, a ironisé Sofiane Boufal après la partie, au micro de Canal+ Afrique. "On a travaillé bien sûr à l'entraînement avec Boufal, a rétorqué Hakimi. Que ça soit les coups francs ou les penalties, c'est important. Il faut continuer comme ça."

De quoi donner des idées à Hakimi pour avoir des responsabilités sur les coups francs au PSG? "Je vais essayer de parler avec Leo Messi ou Neymar", s'est amusé le latéral droit marocain, soutenu par Boufal dans sa démarche.

Avant de se montrer plus sérieux en conférence de presse un peu plus tard. "A Paris nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent se charger des coups francs, comme Messi, Neymar, Sergio Ramos ou Kylian Mbappé a-t-il ajouté. Je peux essayer mais c’est difficile, il y a tellement de talent dans cette équipe… Là je me concentre surtout sur le fait d’aider mon équipe nationale."

Quant aux louanges de Mbappé, elles lui font plaisir. "Je suis content de lire ce genre de messages de mon ami Kylian, a-t-il indiqué. Il n’est pas seulement mon ami, il est aussi un grand joueur. Donc ça me rend fier d’entendre ce genre de choses d’un tel joueur."