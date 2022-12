Angleterre: lunettes high-tech, bottes de compression, pistolet de massage… comment Walker a récupéré en express de sa blessure

Présenté de l’autre côté de la Manche comme l’arme anti-Mbappé pour l’Angleterre face à la France en quart de finale de la Coupe du monde 2022, Kyle Walker était pourtant incertain avant le Mondial. Mais la technologie est venue en aide du Cityzen.

Kylian Mbappé instille la peur chez ses adversaires. Au point de les voir élaborer des plans spécifiques pour contrer l’attaquant du PSG comme l’aurait préparé Gareth Southgate depuis deux ans. Dans ce schéma anti-Mbappé figure en bonne place Kyle Walker, présenté comme le latéral droit le plus rapide d’Angleterre. Et peut-être du monde. C’est probablement le Cityzen qui sera aligné samedi (20h) dans le couloir face au champion du monde 2018.

Une évidence au vu de ses qualités et de son expérience, mais pas au regard de son actualité récente. Début octobre, Walker était opéré à l’aine rendant sa participation au Mondial incertaine. Mais l’Anglais a connu une récupération express, notamment grâce à des outils technologiques pointus.

City au soutien de ses joueurs au Mondial

Kyle Walker a ainsi utilisé presque quotidiennement des lunettes high-tech et des bottes de compression. Les Smart Goggles sont des lunettes qui surveillent la fréquence cardiaque, massent doucement le visage afin de réduire le stress et l’anxiété. Ces lunettes soulagent également les maux de tête, la tension faciale et la fatigue oculaire. Plusieurs éléments qui permettent une amélioration du sommeil.

Dans l’attirail sophistiqué de Walker, on trouvait également donc des bottes de compression, désormais assez répandues chez les sportifs de haut niveau. Les RecoveryAir JetBoots sont utilisées pour masser les jambes en utilisant la compression. Ces bottes augment aussi le flux sanguin vers les tissus musculaires et facilitent le drainage lymphatique. Le tout pour améliorer et accélérer la récupération.

Enfin, dernière arme issue de la science utilisée par Walker, le Theragun. Il s’agit d’un pistolet de massage, là encore utilisé pour accélérer la récupération après l’opération. Des outils notamment fournis par Manchester City pour aider au mieux son joueur. "Il est très doué génétiquement et sa vitesse est l'un de ses plus grands atouts, a déclaré le responsable de la physiothérapie de Manchester City, James Baldwin, interrogé par I News. Il sait ce dont son corps a besoin. Son corps nécessite des traitements des tissus profonds."

"Nous adoptons une approche très individuelle de la récupération pour nos joueurs, poursuit Baldwin. Nous leur avons donné tous les outils avec lesquels ils peuvent voyager." La première partie du défi a été gagnée pour Kyle Walker, présent et en jambes au Qatar. Un autre se dresse désormais face à lui, et il se nomme, Kylian Mbappé.