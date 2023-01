Châteauroux-PSG: titulaire à 16 ans, Zaïre-Emery fait tomber un record de précocité

Considéré comme le plus grand espoir du centre de formation parisien, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du club en démarrant face à Châteauroux vendredi en 32es de finale de la Coupe de France.

De l’assurance, une facilité technique évidente balle au pied et une activité constante. Warren Zaïre-Emery ne semble pas sujet à la pression. Aligné d’entrée par Christophe Galtier pour affronter Châteauroux vendredi en 32es de finale de la Coupe de France (3-1), le titi a livré une copie très sérieuse, malgré quelques pertes de balle évitables au cours de la seconde période.

Celui qui est considéré comme le plus bel espoir du centre de formation parisien en a profité pour battre un nouveau record de précocité. En étant titularisé à 16 ans, 9 mois et 29 jours, le surdoué de Montreuil est devenu tout simplement le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le PSG, devançant le précédent record de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour).

Félicité par Galtier

"Je suis très content de cette première titularisation. J’ai fait 90 minutes, je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. On est venu pour ça (la qualification), c’est un objectif pour le club, et pour tout le monde. Châteauroux nous a posé beaucoup de problème et on a su surmonter les problèmes et gagner le match à la fin", s'est félicité Zaïre-Emery après la rencontre au micro de PSGTV.

Il a aussi eu droit aux compliments de son entraîneur. "J'ai été satisfait des jeunes joueurs, a réagi Galtier en conférence de presse. Ils ont été sérieux et dans le rythme. J'ai bien aimé Ismaël (Gharbi) dans le jeu. Warren (Zaïre-Emery) a été d'un bon niveau. El Chadaille (Bitshiabi) a été malheureux (sur le but encaissé, ndlr). Je m'attendais à une situation complexe avec les absences de beaucoup de joueurs."

Zaïre-Emery, qui s'était fait remarquer l'été dernier lors de la tournée de préparation du PSG au Japon par sa maturité, sa qualité technique et sa sérénité sur le terrain, a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en juillet. Jusqu’en 2025. Un soulagement pour le club de la capitale, qui en avait fait l’une de ses priorités.