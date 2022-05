Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale Nice-Nantes

La finale de Coupe de France a lieu ce samedi soir entre l'OGC Nice et le FC Nantes, qui auront l'occasion chacun de décrocher un quatrième trophée dans la compétition et d'obtenir une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Un match à suivre à 21h.

L'OGC Nice et le FC Nantes ont rendez-vous ce samedi, au Stade de France, pour une finale de Coupe de France. Les deux clubs, qui disposent d'un joli palmarès, ont l'occasion de remporter un nouveau trophée, qui permettrait de mettre fin à une disette.

La rencontre sera à suivre sur France 2 et le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Eurosport 2 diffusera aussi la partie entre ces deux équipes de l'élite. Le club azuréen attend une nouvelle ligne à son palmarès depuis 1997, date de son troisième et dernier sacre en Coupe de France. Pour les Canaris, en dehors du titre en Ligue 2 en 2008, il faut remonter à 2001 pour retrouver trace d'un trophée prestigieux avec la victoire finale en première division, assortie du Trophée des champions dans la foulée.

Une qualification en Ligue Europa aussi en jeu

Vainqueur de six des sept dernières éditions, le PSG était tombé lors d'une séance de tirs au but face aux Aiglons, à l'issue d'un huitième de finale en janvier dernier. L'équipe de Christophe Galtier a ensuite dominé l'OM et l'US Versailles pour avoir le droit de disputer cette rencontre au Stade de France.

Toujours en course pour le podium en Ligue 1 cette saison, l'OGC Nice serait assuré de disputer une compétition européenne l'année prochaine en cas de victoire ce samedi. Le vainqueur sera automatiquement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa. C'est donc aussi une nouvelle chance pour le FC Nantes de retrouver l'Europe, actuellement dixième du classement.

Déjà vainqueur de la Coupe de France à trois reprises avec le PSG, par deux fois en tant que joueur et une autre fois en tant qu'entraîneur, Antoine Kombouaré a l'occasion d'obtenir son premier trophée avec Nantes, lui l'ancien de la maison. Revenu à la Beaujoire la saison dernière en remplacement de Raymond Domenech, Kombouaré avait permis au club de Waldemar Kita de se maintenir dans l'élite à l'issue d'un barrage face à Toulouse. Un an plus tard, c'est un tout autre bonheur qui pourrait attendre le technicien et ses joueurs.