Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre PSG-Nice

Suite et fin des 8es de finale de la Coupe de France ce lundi avec une affiche alléchante entre le PSG et Nice au Parc des Princes. Un choc entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin qui va servir de répétition pour les Parisiens, à 15 jours du match face au Real Madrid.

Une belle affiche pour conclure les 8es de finale de la Coupe de France. Alors que sept équipes ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale de la compétition, le dernier sésame se jouera entre le PSG et Nice, ce lundi. Ce sera le troisième affrontement entre ces deux équipes après la double confrontation de la saison 1977-1978, où les Niçois étaient passés en 8e de finale. Mais le match de l'édition 2022 constituera un vrai test pour les Parisiens puisque Nice est son dauphin en championnat et les avaient tenus en échec le 1er décembre (0-0).

Vainqueur 14 fois de la Coupe de France, le PSG devra passer l'obstacle niçois pour faire la passe de 15. Cette affiche sera à suivre dès 21h15 sur France 3 et Eurosport 2, ainsi que sur RMC et l'appli RMC Sport, en live commenté.

Beaucoup d'absents au PSG

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino va devoir bricoler. Le technicien argentin doit faire sans Sergio Ramos, Wijnaldum, Neymar (blessés), Gueye, Diallo, Hakimi (CAN), Navas, Marquinhos et Di Maria (sélection). En défense, le charnière Kimpembe-Kehrer devrait être alignée et Messi pourrait être dans le onze afin qu'il monte en puissance à 15 jours du choc face au Real Madrid en Ligue des champions.

Ce match face à Nice est un premier tournant de la saison des Parisiens, qui connaîtront avant le coup d'envoi leur éventuel adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le PSG montera en régime avec Lille et Rennes en championnat, avant de se tourner vers la Ligue des champions, objectif principal du club de la capitale, finaliste en 2020 et demi-finaliste la saison passée.