Coupe de France: Boudjellal menace d'un forfait pour le match de Hyères contre l’OM et veut attaquer l'Etat

Mourad Boudjellal a prévu de porter plainte contre l'Etat et a menacé de ne pas faire jouer son équipe du Hyères FC contre Marseille si les pouvoirs publics ne valident pas l'ogranisation du 32e de finale de Coupe de France dans le Var.

Un temps impliqué dans un projet de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal s’est finalement lancé dans le football à Hyères. Avant le 32e de finale de Coupe de France entre les deux équipes, le dirigeant varois a poussé un énorme coup de gueule contre les autorités qui ont interdit que la rencontre soit disputée au stade Mayol de Toulon. L’ancien président du RCT en Top 14 a même menacé de déclarer forfait.

"On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome, a estimé le président du Hyères FC ce mercredi face à la presse. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon on déclarera forfait."

Boujdjellal ne comprend pas l’inaction de l’Etat

L’Etat a refusé l’’organisation du match dans l’antre de Mayol en raison du passif entre supporters du club de football de Toulon et ceux de l’OM. Rivaux en première division française dans les années 80, le Sporting et Marseille ne se sont pourtant pas affronté au plus haut niveau depuis plusieurs années. Une situation incompréhensible pour Mourad Boujdjellal qui a confirmé son intention d’attaquer l'État pour manquement à sa mission régalienne de sécurité.

"Je ne peux pas comprendre que, aujourd’hui, on prive l’ensemble des Varois alors qu’ils se proposaient de faire une fête avec ce match, à cause d’une infime minorité, a enchaîné avec calme et sérieux le président du Hyères FC. Une minorité qu’il est assez facile, à mon sens, de localiser et de neutraliser. C’est un peu le rôle de l’Etat quelque part."

Boudjellal: "Quelques voyous ne peuvent pas faire la loi"

Après cette première saillie médiatique, le membre des Grandes Gueules de RMC a justifié ses menaces et la position du Hyères FC au micro de BFM Toulon.

"Il n’y a pas de raison de ne pas organiser la fête du football varois dans la ville de Toulon et stade Mayol, a encore lâché Mourad Boudjellal. Enfin, il y en a une et ce sont quelques voyous. Ceux-là ne peuvent pas faire la loi et priver l’énorme majorité de fans et des supporters de football varois de voir l’OM."

Et l’ancien bouillant président du RCT de préciser: "D’autant que l’OM, on l’a déjà reçu à Mayol il y a moins de dix ans et cela s’était très bien passé (pour un match caritatif moitié foot, moitié rugby en 2013). Le stade était plein. Je n’accepte pas que les pouvoirs publics baissent les bras face à des voyous. Ce n’est pas possible. […] Le message est trop mauvais."

Boudjellal avait prévu un dispositif sécuritaire "à la hauteur du match"

Malgré le soutien de la ville de Toulon et du maire Hubert Falco, le Hyères FC n’est pas encore certains de jouer en Coupe de France. Le club reste dans l’attente d’une décision de la FFF concernant l’homologation de son stade, plus petit et donc plus facile à sécuriser. Même si Mourad Boudjellal avait pris ses dispositions afin d’éviter un quelconque problème ou des tensions entres supporters varois et marseillais.

"On avait pris toutes les mesures de précaution. C’était clair, a encore assuré celui qui avait délocalisé avec succès plusieurs chocs du RCT au Vélodrome par le passé. Je suis conscient qu’un match de foot ce n’est pas un match de rugby et on avait dimensionné notre organisation à la hauteur du match. Mais je reste persuadé c’est la fête qui allait prédominer."

Et de conclure sous forme de bravade: "Si quelques ultras veulent se fighter (sic), qu’ils le fassent et il y a plein d’endroits. Je peux même leur en conseiller où ils seront tranquilles entre eux pour qu’ils se fightent. […] Ils peuvent se fighter sans match. Ce n’est pas loin Toulon et Marseille, 60 bornes, ils peuvent se donner rendez-vous et faire 30 kilomètres chacun. Mais qu’ils foutent la paix et ne prennent pas le football en otage."