Coupe de France féminine: pas d'exploit pour Yzeure, sèchement battu par le PSG en finale

Les féminines du PSG n'ont pas tremblé face à Yzeure (D2) pour s'offrir leur troisième Coupe de France au stade Gaston-Gérard de Dijon ce dimanche (8-0). La belle aventure s'arrête donc en finale pour le plus petit budget de D2, avec des étoiles plein les yeux malgré le score très lourd.

L'exploit d'Yzeure n'aura pas lieu. Déjà reconnaissantes de participer à la finale de la Coupe de France, les pensionnaires de 2e division n'ont rien pu faire face au PSG, qui remporte sa 3e Coupe de France après 2010 et 2018 (8-0) au stade Gaston-Gérard de Dijon. Rapidement devant, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont respecté leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet final pour s'offrir leur premier trophée de la saison et effacer les déboires extra-sportifs que le club a connus ces derniers mois.

La fierté d'une ville malgré l'écart sur la pelouse

Avec plus d'un Yzeurien sur six habitants dans les tribunes, les filles d'Ophélie Meilleroux n'ont pu que constater la supériorité des championnes de France, qui ont passé un 5-0 en 13 minutes de jeu, dont un doublé de la tête de Marie-Antoinette Katoto. L'attaquante de l'équipe de France y est allée de son triplé avant la pause pour corser davantage une addition déjà salée après 45 minutes (6-0).

Acculées devant leur but, les Yzeuriennes ont encaissé un doublé d'Ashley Lawrence sur deux frappes de loin. Concentrées et concernées, les pensionnaires de D2 ont affiché un meilleur visage au retour des vestiaires pour tenter d'inquiéter Charlotte Voll, la gardienne parisienne, sans pour autant empêcher Sara Däbritz d'ajouter un 8e but d'une frappe croisée du gauche.

Cette victoire en Coupe de France vient récompenser un parcours solide des Parisiennes, qui ont sorti Dijon, Lyon, Montpellier et Fleury avant de soulever le trophée à Gaston-Gérard. Il s'agit du premier titre pour Didier Ollé-Nicolle, arrivé sur le banc des championnes de France l'été dernier. Il sera difficile pour les coéquipières de Grace Geyoro de réaliser le doublé puisqu'elles ont été éliminées en demi-finale de la Ligue des champions par l'OL, qui est bien parti pour récupérer sa couronne nationale. Les Fenottes comptent cinq points d'avance à deux journées de la fin. Elles pourraient d'ailleurs être sacrées lors du choc face au PSG, le 29 mai prochain.