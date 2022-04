PSG-OL: le Parc des Princes bat un record d'affluence dans le football féminin français

La demi-finale retour de Ligue des champions féminine entre le PSG et l'OL a permis au Parc des Princes d'établir un nouveau record: 43.254 spectateurs ont assisté à la rencontre, total le plus élevé pour une rencontre d'un club féminin français.

On est encore loin du record mondial et des 91.648 personnes qui avaient assisté à la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Barça et Wolfsburg au Camp Nou le 22 avril mais cela progresse. 43.254 spectateurs étaient ce samedi au Parc des Princes pour assister à la demi-finale retour entre le PSG et l'OL: c'est un nouveau record en France pour un match de club féminin.

La précédente marque pour un match de clubs en France était détenue par l'OL, déjà lors d'un choc contre le PSG, en novembre 2019 avec 30.661 spectateurs, en championnat.

Le CUP très présent

L'équipe féminine du PSG, battue 3-2 à l'aller à Lyon dimanche, dispute son 10e match au Parc des princes et avait déjà enregistré son propre record en quarts de finale retour contre le Bayern Munich le 30 mars (2-2), avec 27.262 spectateurs. Cette marque est largement dépassée pour cette rencontre, avec notamment plusieurs milliers de supporters ultras du Collectif ultras Paris (CUP), mobilisé pour la confrontation alors qu'il rechigne à encourager la section masculine ces dernières semaines pour protester contre la direction sportive, malgré le titre obtenu en Ligue 1.

Le virage Auteuil a accompagné l'arrivée des joueuses par un tifo rouge et bleu et des fumigènes, exhortant les joueuses à "emmene(r) ces couleurs à Turin", hôte de la finale le 21 mai. "J'espère une soirée magique", s'était enthousiasmée vendredi la capitaine du PSG Grace Geyoro. "Ça nous fait chaud au coeur de voir que toutes ces personnes sont venues pour nous encourager." "Pour nous c'est une vraie motivation de jouer devant une telle assistance. Quand on est joueuse, on rêve de jouer devant des foules importantes. Nous sommes prêtes", avait lancé de son côté la défenseure australienne de l'OL Ellie Carpenter.

Pendant la Coupe du monde féminine en 2019, le Parc des princes avait déjà accueilli 45.595 spectateurs lors du quart de finale perdu par les Bleues contre les Etats-Unis (2-1), et 45.261 lors du match d'ouverture contre la Corée du Sud (4-0). Sur le sol français, la finale de ce Mondial 2019 entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (2-0) avait réuni 57.900 spectateurs, au Groupama stadium à Lyon.