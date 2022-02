Coupe de France: l’étrange arrêté qui interdit la présence de supporters nantais… à Nantes

Nantes et Bastia (Ligue 2) s’affrontent ce jeudi dans le dernier quart de finale de la Coupe de France. A cette occasion, un arrêté préfectoral interdit la présence de supporters portant les couleurs nantaises… dans les rues de Nantes.

Le jaune et le vert seront interdits dans les rues de Nantes, ce jeudi. Un arrêté préfectoral a en effet interdit à "toutes les personnes se prévalant de la qualité de supporters du football club de Nantes et du Sporting club bastiais de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes". Une décision prise en marge du dernier quart de finale de la Coupe de France entre le FCN et le club corse, actuellement 17e de Ligue 2, ce jeudi (21h).

Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un arrêté justifié notamment le retour des membres de la Brigade Loire qui boycottaient le stade pendant la jauge de 5.000 places (désormais levée). Un autre argument sur le contexte autour du club des Pays de la Loire est avancé.

"Risque de troubles graves à l'ordre public"

"Les supporters nantais se trouvent toujours dans une phase de contestation envers la direction du football club de Nantes et ces mêmes supporters vont revenir en tribunes assister au match et pourront pas conséquent de nouveau manifester leur hostilité à la présidence du club", indique le texte qui assure que "le risque de troubles graves à l’ordre public est avéré."

L’arrêté du Préfet Didier Martin fait bondir l’association nationale des supporters qui a décidé de contre-attaquer. "Nous venons de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a indiqué l’ANS mercredi. L'arrêté s'applique à compter de minuit ce soir. Toute personne portant les couleurs du FC Nantes à Nantes encourt six mois d'emprisonnement, une amende de 30 000 euros et 5 ans d’interdiction de stade avec pointage."

Les supporters bastiais pourront assister à la rencontre mais seront escortés jusqu’au stade. Le vainqueur de la rencontre se qualifiera pour les demi-finales et recevra Monaco.