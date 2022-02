Nice: "On disait que c’était une très belle opportunité pour Marseille de gagner la Coupe de France", ironise Galtier

Après le PSG, Nice s’est offert l’OM (4-1) en quarts de finale de la Coupe de France et défiera Versailles, le petit poucet, pour une place en finale. Un match dont se méfie Christophe Galtier.

Nice se met à rêver d’un premier titre depuis 25 ans. Après s’être offert le PSG en huitièmes de finale, le Gym a balayé l’OM (4-1) en quarts de finale de la Coupe de France, mercredi. Il reste désormais une marche à franchir pour atteindre le Stade de France et deux pour décrocher un trophée pour la première fois depuis 1997 (une Coupe de France déjà). Au prochain tour, Nice défiera Versailles (N2), Petit Poucet de la compétition. Abordable sur le papier même si Christophe Galtier se méfie déjà du piège.

"Il faut avoir beaucoup d’humilité dans le football"

"On n’a pas grand-chose à faire quand on est entraîneur donc, j’ai pris le temps de lire et d’aller sur beaucoup de sites et on disait que c’était une très belle opportunité pour Marseille de gagner la Coupe de France, a-t-il déclaré ironiquement à l’issue de la rencontre. Je ne dis pas que ce sont les Marseillais qui ont dit ça. Je crois qu’il faut avoir beaucoup d’humilité dans le football parce que beaucoup de choses peuvent se passer."

"Je connais le tirage, je sais qu’on va affronter Versailles, poursuit-il. Quand j’étais entraîneur-adjoint d’Alain Perrin à Sochaux, on avait éliminé de grosses équipes en Coupe de France. En demi-finale, il restait une équipe amateur qui était Montceau-les-Mines mais aussi Nantes et Marseille. On avait tiré Montceau-les-Mines et il avait fallu attendre la prolongation pour se qualifier. Vous dire qu’on aurait préféré tirer Monaco, Nantes ou Bastia, non. Le jour du match, il faudra assumer le statut et entrer dans une bulle parce que la France entière sera derrière Versailles, le petit poucet. Ce qui est normal."

Galtier a omis de préciser que Sochaux avait remporté la Coupe de France lors du parcours qu’il prenait pour exemple. Après avoir sorti Monaco, le PSG, puis Montceau-les-Mines, les Lionceaux avaient battu Marseille en finale (2-2, 5 tab 4) en 2007.