Coupe de France: "L’OM, c’est toute ma vie", un match qui s'annonce spécial pour le gardien d’Annecy

Le FC Annecy (Ligue 2) se déplace au Vélodrome pour y affronter l’OM, ce mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (21h). Un match très spécial pour son gardien Florian Escales, formé à Marseille et fervent supporter du club phocéen, avec lequel il a fait ses débuts professionnels fin 2018.

Son accent est toujours intact. Près de quatre ans après son départ, Florian Escales a toujours Marseille dans la voix. Et c’est avec une grande émotion que le gardien du FC Annecy s’apprête à retrouver l’OM, ce mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France (21h). Formé au sein du club phocéen, le natif d’Aix-en-Provence est un fervent supporter des Ciel et Blanc. Son équipe de cœur, depuis toujours.

"L’OM c’est toute ma vie. Il n’y a pas d’autre mot, confie le portier de 27 ans à Ouest France. Je suis né et j’ai grandi dans la région. J’ai commencé là-bas à 7 ans et j’y suis resté jusqu’à mes 23 ans (…) Je ne pouvais pas rêver meilleur tirage. J’avais très envie de ces retrouvailles." A voir si son entraîneur Laurent Guyot le titularisera pour cette affiche de gala, sachant que c’est Thomas Callens, le n°2, qui officie en Coupe de France depuis le début de la saison.

"Avoir porté ce maillot, c'est un rêve d'enfant"

Dans tous les cas, Florian Escales aura des frissons lorsqu’il foulera à nouveau la pelouse du Vélodrome. Celle où il a fait ses débuts professionnels fin 2018. En l’absence de Steve Mandanda et Yohann Pelé, blessés, Rudi Garcia l’avait aligné contre les Chypriotes de Nicosie en phase de poules de la Ligue Europa. Avec une charnière Duje Caleta-Car-Adil Rami devant lui et des cadres comme Luiz Gustavo, Dimitri Payet ou Florian Thauvin sur le terrain.

Malgré la défaite (1-3) et les tribunes clairsemés (moins de 10.000 spectateurs), Escales garde un souvenir indélébile de ce baptême à la maison. "Avoir porté ce maillot était un rêve d’enfant. C’était ce qui pouvait m’arriver de plus beau, même si j’ai grandi et que ça a été plus difficile que prévu. Mais ça m’a permis de lancer ma carrière, explique celui qui compte une sélection en équipe de France Espoirs (2017). C’est une immense fierté. J’attendais ce moment depuis mes débuts. Même si c’était dans un contexte difficile pour l’équipe, ce match restera gravé pour toujours."

"Quoi qu’il arrive, je passe en demi-finale"

Ce sera sa seule apparition avec l'équipe première de l’OM. Malgré son attachement au club, Florian Escales s’est résolu à partir afin de trouver du temps de jeu loin des Bouche-du-Rhône. Après un passage difficile à Laval, il est passé par Bastia-Borgo et a rejoint Annecy à l’été 2021.

Même s’il sait que la tâche s’annonce compliquée, il espère maintenant bousculer les joueurs d’Igor Tudor avec son équipe de Haute-Savoie, actuellement dixième de Ligue 2: "On va essayer de les faire douter le plus possible avec nos forces. Ce sera très difficile, on est objectivement bien inférieur. Mais ça reste un match de foot. Encore plus en Coupe, tout est possible. On ne pas vient pas avec l’intention de mettre le bus. Notre force est notre pressing tout terrain. C’est ce qu’il faut faire contre l’OM, dans un style proche du leur (…) Ce n’est que du plaisir. Même si ce serait beau de créer l’exploit. Après, quoiqu’il arrive je passe en demi-finale: derrière mon club de cœur ou sur le terrain avec Annecy."