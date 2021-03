Coupe de France: la version de l'OM sur la polémique d'après-match face au Canet

Quelques heures après l'élimination de l'OM en Coupe de France face au Canet (N2), un dirigeant catalan s’était plaint du comportement du club marseillais dans l’After dimanche. Les dirigeants olympiens ont en partie renvoyé la faute sur la FFF.

Invité de l'After sur RMC, dimanche après la victoire de Canet RFC sur l'OM (2-1) en 16e de finale de la Coupe de France, le manager du club amateur Jordi Delclos avait révélé les exigences marseillaises lors de cette soirée historique pour le petit club catalan, pensionnaire de National 2. "L'OM a demandé d'évacuer la tribune, de tondre et arroser la pelouse mais on a refusé tout ça. On était là pour gagner, pour faire notre match", avait-il lâché.

L'OM a répondu à ces accusations ce lundi, assurant que c’est la Fédération française de football (FFF) qui a estimé qu’il fallait faire respecter plus de distanciation sociale en séparant de plusieurs sièges et sur plusieurs tribunes les quelques invités qui étaient rassemblés - et autorisés par des accréditations - lors de la première période. Un délégué de la Fédération aurait ainsi demandé aux stadiers d’informer les personnes rassemblées qu’il fallait s’éparpiller, ce que certains invités ont regretté.

"Les joueurs marseillais n’ont pas eu une attitude désagréable ou de mauvais perdants"

Si les dirigeants de l’OM assurent que ce n’est pas une demande de leur part, des invités présents sur place doutent de cette version et ont la conviction qu’il s’agissait d’une requête de l'équipe dirigeante marseillaise, agacée par cette excitation en tribunes lors d’un match à huis clos. L’annonce du speaker, qui a demandé aux invités de ne plus crier ou encourager en deuxième mi-temps, reste tout de même surprenante.

L’OM a effectivement demandé à ce que la pelouse soit tondue et arrosée, mais le club dit ne pas avoir insisté face au refus de Canet, ajoutant que "dans les coulisses et près des vestiaires, les joueurs marseillais n’ont pas eu une attitude désagréable ou de mauvais perdants, et qu’ils ont pris le temps de faire des photos et d’échanger des maillots avec leurs adversaires, malgré la déception de cette élimination".