Coupe de France: le petit poucet s’accroche à son rêve

Club le plus mal classé sur le papier chez les amateurs, Aire-Sur-La-Lys (R2) a rejoint les 32e de finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire.

Le petit poucet est encore en vie. Aire-Sur-La-Lys, le club du Pas-de-Calais évoluant en R2, s'est qualifié pour la première fois de son histoire en 32e de finale de la Coupe de France en éliminant un nouveau club de N3. Après Chantilly au tour précédent, c'est l'AC Amiens qui est tombé au stade Paul Nestier. En 32e de finale, les Airois accueilleront Beauvais (N2) le week-end prochain, avec l'espoir de se qualifier pour un tour supplémentaire, et pourquoi pas croiser la route d'un club professionnel.

Le club de Griezmann encore en course

Cinq clubs de R1 sont encore qualifiés dont celui du papa d'Antoine Griezmann, l'UF Mâconnais, vainqueur (1-0) du Racing Besançon (N3), mais aussi Saint Brice (Val d'Oise) qui a sorti la JA Drancy (N3), battue 2-0. Dans le Nord, Loon Plage s'est imposé aux tirs au but face à Arras (R1), et en Bretagne, La Montagnarde et Guichen poursuivent leur route dans cette Coupe de France en éliminant respectivement deux clubs de National 3: Dinan Léhon et Locminé.

Le programme des 32es de finale:

Alès (N3) - Fabrègues (N3)

Le Puy (N2) - Chamalières (N2)

Aubagne (N2) - Lège Cap Ferret (N3)

Canet (N2) - Poitiers (N3)

Schiltigheim (N2) - Sedan (N2)

Fleury (N2) - Annecy (N)

Macon (R1) - St Louis Neuweg (N3)

Rumilly (N2) - Prix-lès-Mézières(N3)

St Brieuc (N) ou St Malo (N2) - La Montagnarde (R1)

*Mtsapéré (Mayotte) - Romorantin (N2)

Les Herbiers (N2) ou Laval (N) - Châteaubriant (N2)

Aire sur La Lys (R2) - Beauvais (N2)

Guichen (R1) - Sablé ou Saumur (N3)

St Brice (R1) - Gazélec (N2)

Lambres (R1) ou Boulogne (N) - Loon Plage (R1)

Créteil ou Red Star (N) - QRM (N)

Les vainqueurs seront qualifiés pour les 16e de finale unifiés avec les 12 clubs de L1 et les 3 rescapés de la L2, plus le Club Franciscain de Martinique. Le tirage au sort aura lieu dès dimanche prochain. Les rencontres seront programmées le premier week-end de mars. Les matchs en retard du 8e tour se joueront mardi et mercredi prochains.

Les rencontres en retard

Créteil - Red star

Les Herbiers - Laval

Sablé - Saumur

Lambres- Boulogne

St Brieuc - St Malo

*L'équipe de Mtsapéré est bloquée pour l'heure à Mayotte après que certains membres de l'équipe et du staff ont été contrôlés positifs avant de venir se rassembler à Clairefontaine. Une partie de la délégation avait été contrainte de faire demi-tour jeudi soir, alors qu'ils étaient à la Réunion. Les joueurs sont suivis par l'ARS locale avec de nouveaux tests effectués, et dans l'attente de l'accord du préfet pour venir, ou pas, en métropole. La réponse devrait intervenir en début de semaine. Dans le cas contraire, Mstapéré serait obligé de déclarer forfait.