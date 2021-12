Coupe de France: Lens demande que le derby contre Lille soit avancé pour éviter la jauge, la FFF va refuser

Le RC Lens réclame une reprogrammation de son choc face au Losc en 16es de finale de la Coupe de France, prévu mardi prochain. Les Sang et Or souhaitent que le derby soit avancé à dimanche, afin de ne pas être impacté par la jauge de 5.000 spectateurs, qui entrera en vigueur lundi dans les stades français.

Une question d’équité. Voilà comment le RC Lens justifie sa demande. Le club nordiste a publié ce mardi un communiqué afin de réclamer la reprogrammation de son choc face à Lille, en 16es de finale de la Coupe de France. Les Sang et Or souhaitent que le derby, prévu mardi prochain à Bollaert (21h), soit avancé à dimanche afin d’éviter la jauge de 5.000 spectateurs qui entrera en vigueur à partir de lundi dans les stades français (pour une durée de trois semaines).

Lens en a fait la demande officielle auprès du Losc, son adversaire, et de la Fédération française de football, organisatrice de la compétition. Le club artésien rappelle que la quasi-totalité des 16es de finale se disputeront dimanche et ne seront pas soumis aux nouvelles restrictions. Seuls Vannes-PSG (prévu lundi) et Lens-Lille sont concernés par le retour de la jauge dans les stades.

Lens en appelle à "l’esprit de la Coupe"

"Cette démarche vise à permettre aux clubs de bénéficier d'une mise en place équitable des décisions gouvernementales, à travers des conditions similaires d'organisation des rencontres, estime le RC Lens. S'il est une compétition hexagonale qui unit tous les footballs et par laquelle un esprit, ce singulier ‘esprit de la Coupe’, prévaut, c'est bien la ‘Vieille dame’, l'éternelle Coupe de France. Farouchement attaché aux valeurs de l'épreuve ainsi qu'à un football populaire et accessible pour tous, le Racing Club de Lens défend ainsi ardemment une programmation collective."

"Le Racing a pleinement conscience des contraintes, notamment pour les diffuseurs et la préparation des équipes, liées à cette reprogrammation, conclut le communiqué. Le club artésien considère néanmoins que, dans cette période d'instabilité générale, c'est l'essence même du football que d'être porteuse d’équité et de cohésion".

Aucune reprogrammation envisagée

La demande des Lensois ne devrait toutefois pas être entendue. Selon nos informations, aucun changement de programmation n'aura lieu pour les 16es de finale de la Coupe de France. Vannes-PSG se disputera bien lundi et Lens-Lille mardi. Toutes les autres rencontres auront lieu dimanche.