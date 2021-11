Coupe de France: les affiches du 8e tour, pas de confrontation entre L2

Les affiches du 8e tour de la Coupe de France sont connues depuis ce week-end après les résultats du 7e tour. Les matchs auront lieu le week-end du 27-28 novembre. Les clubs de Ligue 1 entreront au tour suivant.

Le 7e tour de la Coupe de France a rendu son verdict ce week-end avec quelques surprises au programme: l’élimination de Caen, pensionnaire de Ligue 2, par Dinan-Léhon, pensionnaire de National 3. L’AC Ajaccio est, elle, tombée face à Orléans (National 1, 0-0, 3 tab 4). Toulouse, actuel leader de Ligue 2, a aussi eu très chaud mais s’en est finalement sorti aux tirs au but face à Libourne (0-0, 1-3 tab). Au prochain tour, les hommes de Philippe Montanier affronteront Montauban, pensionnaire de Régional 2.

Laval-Le Mans, affiche entre clubs de National 1

Le tirage au sort du 8e tour avait été effectué en même temps que celui du 7e tour. Les équipes connaissaient donc leurs adversaires potentiels en cas de qualification. Aucun match ne mettra aux prises des équipes de Ligue 2. Il y aura en revanche une affiche entre membres du National 1: Laval-Le Mans, un duel entre voisins des pays de la Loire.

Pour le reste, les cadors du deuxième échelon ont été plutôt préservés à l’instar d’Auxerre (2e de L2), qui se déplacera sur le terrain de Chambéry (N3). Sochaux (4e de de L2) ira rendre visite à l’AS Montchat Lyon (R2). Les rencontres auront lieu le week-end du 27-28 novembre.

Il s’agira du dernier tour avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 dans le cadre des 32es de finale. Ceux-ci ont été programmés plus tôt que traditionnellement. Ils auront en effet lieu le 18 décembre alors qu’ils étaient habituellement prévus lors du premier week-end de janvier.

Les affiches du 8e tour de la Coupe de France

27-28 novembre

Vendée Les Herbiers (N2) - SC Bastia (L2)

Ergué-Gaberic (R1) - Vannes OC (N2)

Stade Lavallois (N1) - Le Mans (N1)

US Trégunc (N3) - La Roche VF (N3)

Dinan-Léhon FC (N3) - US Saint-Malo (N2)

Perros Louannec (R2) - AS Vitré (N2)

EA Guingamp (L2) - Stade Briochin (N1)

Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte) - Plancoët Arguenon (R2)

US Chauvigny (N3) - Le Havre (L2)

C Chartres (N2) - Chatou (R1)

US Orléans (N1) - Stade Poitevin FC (N3)

AS Panazol (R2) - Angoulême Charente FC (N2)

Amilly Football (N3) - Quevilly Rouen (L2)

GFC Ajaccio (N3) - Red Star (N1)

Linas-Montlhéry (N3) - Evreux (N3)

Versailles (N2) - AS Poissy (N2)

AC Cambrai (R1) - Amiens SC (L2)

AC Amiens (N3) - Entente Feignies Aulnoye FC (N3)

Calonne Ricquart FCC (R3) - Valenciennes FC (L2)

Salouel (R2) - Wasquehal Football (N3)

Chambly (N1) - US des Mineurs Waziers (R2) ou AS Beauvais (N2)

Bergerac (N2) - Stade Bordelais (N3)

Club Franciscain (DH) - Cholet (N)

Saint-Denis (DH) - Canet RFC (N2)

Toulouse Métropole FC (R1) - Montauban FC (R2)

Trélissac (N2) - Toulouse FC (L2)

JS Chemin bas d'Avignon (R2) - RCO Agde (N3)

AS Cannes (N3) - Rodez (L2)

ES Cannet Rocheville (N3) - FC Bastia Borgo (N)

Aubagne FC (N2) - Nîmes (L2)

Hauts Lyonnais (N3) - FC Bourgoin-Jallieu (N3)

Andrézieux-Bouthéon FC (N2) - Grenoble (L2)

Chambéry Savoie Foot (N3) - Auxerre (L2)

Vénissieux FC (R1) - Moulins Yzeure (N2)

AS Montchat Lyon (R2) - Sochaux (L2)

Bourg-en-Bresse (N) - Jura Sud Foot (N2)

FC Morteau Montlebon (N3) - Dijon (L2)

FC Mulhouse (N3) - Lyon La Duchère (N2)

ASC Biesheim (N3) - ES Thaon (N3)

FC Soleil Bischheim (R1) - Nancy (L2)

Reims Sainte-Anne (R1) - RS Magny (R2)

FC Sarrebourg (R1) - Créteil-Lusitanos (N)

Paris FC (L2) - US Sarre Union (N3)