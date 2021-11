Coupe de France: Toulouse qualifié dans la douleur, Caen éliminé... tous les résultats du 7e tour

Les clubs de Ligue 2 ont participé ce week-end au 7e tour de la Coupe de France. Quatre pensionnaires de deuxième division, dont Caen, ont été éliminés dès leur entrée en lice dans la compétition.

Qui pour succéder au PSG, vainqueur en mai dernier de son 14e titre en Coupe de France? Peut-être un club de deuxième division. A l'exception de Niort, exclu de la compétition sur décision de la DNCG, tous les clubs de Ligue 2 ont débuté leur parcours dans l'épreuve ce week-end lors du septième tour. Et à l'arrivée, quatre pensionnaires de L2 sont passés à la trappe: Pau, l'AC Ajaccio, Dunkerque et Caen.

Auteur d'un fabuleux exploit contre l'OM la saison passée, l'équipe de Canet-Roussillon FC a cette fois éliminé Pau. Les joueurs de N2 l'ont emporté après une séance de tirs au but à suspense (2-2 ,3-2 tab) face aux Palois.

L'exploit de Dinan-Léhon contre Caen

Mais l'exploit du week-end est probablement la superbe qualification des Bretons de Dinan-Léhon face aux Normands de Caen (1-1, 4-1 tab). Après avoir rapidement marqué, les Costamoricains ont su rester concentrés malgré l'égalisation caennaise dans les dernières minutes du match.

Ajaccio éliminé, Toulouse s'est fait peur

Troisièmes de Ligue 2, les Corses de l'AC Ajaccio ont été surpris à domicile par Orléans, pensionnaire de National 1, là encore après un match à suspense conclu par une séance de tirs au but (0-0, 4-3 tab). A la lutte pour le maintien en L2, Dunkerque a encore connu un week-end compliqué avec une élimination sur la pelouse de Linas-Montlhery (1-0).

Leader de la deuxième division, après quinze journées, Toulouse a tremblé face à Libourne Saint-Seurin. Le TFC s'est finalement imposé aux tirs au but après un match nul (0-0, 3-1 tab). Isak Pettersson, habituel numéro 2 dans les buts toulousains, a sauvé son équipe en stoppant trois tentatives du club girondin. Libourne peut avoir des regrets, les pensionnaires de N3 étaient tout proches de l'exploit.

Tous les résultats du 7e tour de Coupe de France

Groupe A

US Thionville Lusitanos (R2) 0 - 5 ASC Biesheim (N3)

AS Morhange (R2) 0 - 4 ES Thaonnaise (N3)

UL Plantières (R3) 1 - 3 AS Nancy-Lorraine (L2)

RC Champigneulles (R1) 1 - 1 (2 - 4 tab) FC Soleil Bischheim (R1)

EF Reims Sainte-Anne (R1) 1 - 1 (4 - 3 tab) FC 93 BBG (N2)

RS Magny (R2) 1 - 1 (4 - 2 tab) FC Éloyes (R3)

FC Sarrebourg (R1) 1 - 1 (4 - 3 tab) Espérance Aulnaysienne (R1)

ES Molsheim-Ernolsheim (R2) 1-1 (1-4 tab) US Créteil-Lusitanos (N1)

CS Sedan Ardennes (N1) 2 - 2 (3 - 5 tab) Paris FC (L2)

SC Schiltigheim (N2) 1 - 1 (4 - 5 tab) US Sarre-Union (N3)

Groupe B

AS Montchat Lyon (R2) 1 - 0 FR Saint-Marcel (R2)

Bresse Jura Foot (R2) 1 - 3 FC Sochaux-Montbéliard (L2)

Jura Dolois (N3) 0 - 4 Bourg-en-Bresse 01 (N1)

RC Lons-Le-Saunier (R1) 2 - 4 Jura Sud Foot (N2)

FC Morteau-Montlebon (N3) 4 - 0 FC Nogentais (R1)

AS Saint-Apollinaire (N3) 0 - 3 Dijon FCO (L2)

AS Illzach Modenheim (R1) 0 - 2 FC Mulhouse (N3)

ASL Kœtzingue (R2) 0 - 4 Lyon - La Duchère (N2)

Groupe C

Côte Chaude Sportif (R2) 0 - 3 Hauts Lyonnais (N3)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) 0 - 0 (4 - 3 tab) Ain Sud (N3)

FC St-Cyr-Collonges (R3) 1 - 2 Grenoble Foot 38 (L2)

RC Vichy (R1) 1 - 2 Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

FC Limonest Dardilly St-Didier (N3) 2 - 4 AJ Auxerre (L2)

Chambéry Savoie (N3) 2 - 1 FC Villefranche Beaujolais (N1)

Vénissieux FC (R1) 2 - 2 (6 - 5 tab) US Cosne (R1)

CS Neuville (R2) 1 - 2 Moulins-Yzeure Foot (N2)

Groupe D

FC Langlade-Bernis (D2) 1 - 2 RCO Agde (N3)

JS Chemin-bas d'Avignon (R2) 0 - 0 (5 - 3 tab) AS Frontignan AC (R1)

US Blavozy (R1) 1 - 2 Rodez AF (L2)

AS Cannes (N3) 1 - 1 3 - 0 tab) Le Puy Foot (N2)

ES Cannet-Rocheville (N3) 3 - 2 Istres FC (N3)

Olympique Alès (N3) 0 - 2 FC Bastia-Borgo (N1)

Aubagne FC (N2) 2 - 2 (5 - 4 tab) FC Martigues (N2)

FC Chusclan-Laudun (R3) 0 - 3 Nîmes Olympique (L2)

Groupe E

Montluçon Football (N3) 0 - 1 Bergerac Périgord FC (N2)

Stade bordelais (N3) 2 - 1 AS Muret (N3)

SAG Cestas (R1) 0 - 2 SO Cholet (N1)

Canet Roussillon FC (N2) 2 - 2 (3 - 2 tab) Pau FC (L2)

Toulouse Métropole FC (R1) 1 - 0 ESA Brive (R1)

Limens JSA (R3) 1 - 1 (3 - 5 tab) Montauban FCTG (R2)

Trélissac FC (N2) 2 - 0 AS Vénus (R1 Polynésie)

FC Libourne (N3) 0 - 0 (1 - 3 tab) Toulouse FC (L2)

Groupe F

ES Anzin-Saint-Aubin (D1) 0 - 5 Amiens SC (L2)

AC Cambrai (R1) 3 - 0 FC Raismes (R2)

Valenciennes Dutemple FC (R3) 1 - 2 AC Amiens (N3)

ES Bully-les-Mines (R2) 0 - 6 Entente Feignies Aulnoye FC (N3)

US Tourcoing (R1) 0 - 2 Valenciennes FC (L2)

Calonne-Ricouart FC6 (R3) 0 - 0 (5 - 3 tab) CMS Oissel (N3)

ESM Hamel (D2) 1 - 3 RC Salouël-Saleux (D2)

Wasquehal Football (N3) 4 - 0 Stade Béthune (R1)

FC Chambly Oise (N1) 3 - 2 FC Rouen (N2)

USM Waziers (R2) - AS Beauvais Oise (N2) : interrompu

Groupe G

J3S Amilly (N3) 3 - 1 Cergy-Pontoise FC (R1)

AS Étaples (R2) 1 - 3 US Quevilly-Rouen (L2)

FC Val-de-Reuil (R2) 0 - 3 GFC Ajaccio (N3)

US Esquelbecq (R2) 1 - 3 Red Star FC (N1)

ESA Linas-Montlhéry (N3) 1 - 0 USL Dunkerque (L2)

FC Loon-Plage (R1) 3 - 3 (3 - 4 tab) Évreux FC (N3)

Olympique Lumbrois (R1) 2 - 3 FC Versailles 78 (N2)

FC Saint-Julien (R3) 1 - 2 AS Poissy (N2)

Groupe H

Vierzon FC (N3) 0 - 2 Le Havre AC (L2)

FC Ouest Tourangeau (N3) 0 - 1 US Chauvigny (N3)

ES Guéret (R1) 1 - 1 (2 - 4 tab) C' Chartres Football (N2)

AS Chatou (R1) 3 - 2 ES Nanterre (R2)

AC Ajaccio (L2) 0 - 0 (3 - 4 tab) US Orléans (N1)

CS Feytiat (R1) 0 - 2 Stade Poitevin FC (N3)

AS Panazol (R2) 2 - 1 US Sénart Moissy (R1)

CS Mainvilliers (R2)1 - 3 Angoulême CFC (N2)

Groupe I

Dinan Léhon FC (N3) 1 - 1 (4 - 1 tab) SM Caen (L2)

Stade plabennécois (N2) 0 - 0 (2 - 3 tab) US Saint-Malo (N2)

US Perros-Louannec (R2) 1 - 1 (3 - 2 tab) Lannion FC (N3)

AG Caen (N3) 2 - 3 AS Vitré (N2)

US Liffré (R1) 0 - 8 EA Guingamp (L2)

FC Saint-Lô Manche (N3) 1 - 2 Stade briochin (N1)

CS Plédran (R3) 1 - 5 AS Jumeaux M'Zoisia (R1 Mayotte)

AS Trouville-Deauville (R1) 1 - 1 (4 - 5 tab) Plancoët Arguenon FC (R2)

Groupe J

AGLD Fougères (N3) 0 - 2 SC Bastia (L2)

Les Herbiers VF (N2) 1 - 1 (9 - 8 tab) Olympique de Saumur (N3)

US Philibertine (N3) 0 - 2 Vannes OC (N2)

Luçon FC (R2) 0 - 2 Stade Lavallois (N1)

ESO La Roche-sur-Yon (R1) 1 - 4 Le Mans FC (N1)

USJA Carquefou (R2) 0 - 0 (2 - 4 tab) US Trégunc (N3)

Voltigeurs de Châteaubriant (N2) 0 - 2 La Roche VF (N3)

Finales régionales ultramarines

SS Baie-Mahault (R1 Guadeloupe) 2 - 1 AS Gosier (R1 Guadeloupe)

ASCO Saint-Laurent (R1 Guyane) 0 - 2 CSC Cayenne (R1 Guyane)

Club colonial (R1 Martinique) 0 - 1 Club franciscain (R1 Martinique)

ASC Makes (R1 Réunion) 1 - 9 Saint-Denis FC (R1 Réunion)