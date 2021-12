Coupe de France: les supporters de Saint-Etienne interdits de déplacement contre Lyon-La Duchère

Pas au mieux en Ligue 1, Saint-Etienne tentera de se relancer dimanche lors de son 32e de finale de Coupe de France face à Lyon-La Duchère. Afin d’éviter des débordements, les pouvoirs publics ont interdit de déplacement les supporters des Verts.

Pascal Dupraz va devoir trouver les mots pour galvaniser l’équipe de Saint-Etienne. Tout juste officialisé comme nouvel entraîneur des Verts, le technicien devra s’en sortir lors d’un match à élimination directe contre Lyon-La Duchère. Dernier de Ligue 1, le club stéphanois aura fort à faire contre son voisin rhodanien. Surtout qu’il faudra battre une équipe lyonnaise, pensionnaire de National 2, sans ses supporters et sans le gardien Etienne Green, blessé et absent pour six semaines

La faute à l’interdiction de déplacement actée ce vendredi par la Préfecture. Les pouvoirs publics ont pris cette décision par crainte d’incidents en raison de la rivalité sportive entre Lyonnais et Stéphanois. "Afin de prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public", la préfecture a interdit "le déplacement individuel ou collectif" des fans des Verts à Lyon, d'où qu'ils viennent.

Transport d’alcool et fumigènes interdits dans Lyon

Les restrictions imposées aux fans de football ne se limitent pas aux supporters des Verts. Le transport d'alcool, de fumigènes et de pétards est parallèlement interdit au centre-ville de Lyon et aux abords du stade de Balmont, l'enceinte habituelle du club de Lyon-La Duchère dans le 9e arrondissement de la ville, où le match a lieu dimanche à 13H45.

"La rencontre se présente bien puisque nous allons jouer à Balmont, même si les conditions de sécurité seront drastiques avec 120 agents de sécurité au lieu des 10 habituels", a indiqué le président du club de National 2, Jean-Christophe Vincent, au quotidien régional Le Progrès. Bon dernier de Ligue 1 après 18 journées, Saint-Etienne voudra se relancer pour le premier match de l’ère-Dupraz. En cas de victoire, nul doute que les fans stéphanois attendront le retour de leur équipe.