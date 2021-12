Saint-Etienne: Perrin ne serait "pas déçu" de l'annulation de la CAN 2022

Alors qu'une réflexion autour de l'annulation de la CAN est engagée, Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne, sait que la tenue ou non de la compétition aura un impact sur son club.

La CAN aura-t-elle lieu en 2022? Alors qu'une réflexion autour de l'annulation de la compétition est engagée, Loïc Perrin ne serait "pas déçu" si elle n'a pas lieu aux dates prévues (9 janvier au 6 février). "Il y a des bruits qui courent. Pour nous cela change beaucoup de choses puisque cinq joueurs sont impactés", a confié le coordinateur sportif de l'AS Saint-Etienne en marge de la présentation de Pascal Dupraz. Et peut-être même six, puisque Boubacar Fall, le troisième gardien, pourrait être convoqué avec le Sénégal. Quant à Harold Moukoudi, Saidou Sow, Denis Bouanga, Yvan Neyou et Whabi Khazri, qui vient d'être promu capitaine, leur présence au Cameroun est quasi-certaine, sauf pépin.

Un coup dur supplémentaire pour les Verts

Le club du Forez, dernier de Ligue 1 avec 12 points, fait partie des clubs les plus impactés par la CAN, en compagnie de Metz (sept titulaires) et Reims (six joueurs). L'absence de cinq joueurs cadres est une mauvaise nouvelle sur Saint-Etienne, qui est la deuxième pire défense du championnat (39 buts encaissés) et la deuxième plus mauvaise attaque (17 buts inscrits). L'éventuelle sélection de Boubacar Fall avec le Sénégal serait également un coup dur pour Pascal Dupraz puisqu'Etienne Green est absent pour cinq semaines à cause d'une blessure.

Actuellement à quatre points de Troyes, 17e et premier non-relégable, l'ASSE se déplace à Lyon-Duchère ce dimanche dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, avant de recevoir Nantes à Geoffroy-Guichard le 22 décembre pour l'ultime journée de la phase aller avant la trêve hivernale.