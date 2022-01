Coupe de France: Marseille s'en sort aux tirs au but face à Montpellier et file en quart

Longtemps inefficaces, les joueurs de l'OM ont attendu la séance de tirs au but pour se défaire de Montpellier et se qualifier pour les quarts de finale (1-1, 5-4 tab) de la Coupe de France. Les coéquipiers de Dimitri Payet enchaînent un neuvième match consécutif sans défaite.

L'OM a pris son temps ce samedi au Vélodrome. Largement dominateurs dans le jeu, les Marseillais ont attendu la séance de tirs au but pour se débarrasser de Montpellier et filer en quarts de finale de la Coupe de France (1-1, 5-4 tab). Malgré de belles situations, notamment un coup franc de Payet sur la barre, Marseille a longtemps manqué de réalisme à domicile (11 tirs, trois cadrés).

Matteo Guendouzi et Cengiz Ünder ont fait preuve de maladresse devant le but de Bertaud, sauvé par son poteau en fin de rencontre. Largement dominés, les Montpelliérains ont souffert face au pressing et ont peiné à exister en contre-attaque. Pau Lopez, titulaire à la place de Steve Mandanda, a eu très peu de travail à effectuer avant l'égalisation du MHSC.

Coaching gagnant pour Sampaoli

Pas satisfait du rendement offensif de ses attaquants, Jorge Sampaoli a lancé en même temps le tandem Milik-Bakambu, qui n'a pas mis longtemps à s'illustrer. Vingt minutes après leurs entrées en jeu, le premier a parfaitement repris une déviation du second pour ouvrir le score du pied gauche. Une libération pour l'OM après le show Dimitri Bertaud? Que nenni, puisque les Marseillais se sont fait surprendre par les Montpelliérains, qui n'avait pas vu le jour en seconde période.

Sur un long ballon flottant, Béni Makouana a pris de vitesse la défense olympienne pour lober Pau Lopez, qui a complètement raté sa sortie. Une égalisation qui a permis au MHSC d'arracher une séance de tirs au but au Vélodrome. Et à ce jeu-là, c'est l'OM qui s'en est le mieux sorti puisque Pau Lopez s'est interposé devant Ristic, alors que les Marseillais ont transformé toutes leurs tentatives, Dimitri Payet terminant le travail.

Marseille, invaincu depuis neuf matchs, rejoint donc Nantes, Versailles, Bastia, Amiens en quarts de finale de la Coupe de France. Les 8e de finale se poursuivent ce dimanche avec Bergerac-Saint-Etienne, Lens-Monaco et PSG-Nice (lundi).