OM: Lopez incertain, Mandanda prêt à jouer contre Montpellier

Fiévreux, Pau Lopez a manqué les deux dernières séances collectives de l’OM avant la réception de Montpellier samedi, dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. En cas d’absence du gardien espagnol, Steve Mandanda s’est bien préparé pour jouer.

Jorge Sampaoli suspendu de banc pour le match de l’OM prévu samedi contre Montpellier, son adjoint Jorge Desio dirigera l’équipe phocéenne en Coupe de France. A deux jours du huitième de finale face aux Héraultais, le numéro 2 du staff marseillais a donné des nouvelles de Pau Lopez, absent de l’entraînement. L’Espagnol pourrait ne pas jouer contre le MHSC.

"Pau Lopez a eu un peu de fièvre mais on croit que tout va bien pour lui, a estimé Jorge Desio ce jeudi face à la presse. Il faudra attendre vendredi. On verra dans quelle condition il sera et s’il va mieux."

>> L’OM en direct

Desio: "Steve est une personne incroyable"

En cas d’absence de Pau Lopez, titulaire indiscutable cette saison avec 22 apparitions toutes compétitions confondues et pas moins de 12 rencontres conclues sans prendre de but, Steve Mandanda pourrait avoir une nouvelle chance de se montrer. A bientôt 37 ans, le champion du monde 2018 se contente des miettes laissées par son jeune concurrent cette saison. Sauf peut-être en Coupe de France où il a joué contre l’ES Cannet (4-1) et l’US Chauvigny (3-0) et a montré qu’il était fin prêt.

"Steve est une personne incroyable. Que cela soit personnalité, sa volonté ou sa disponibilité, a expliqué Jorge Desio. C’est un exemple pour tout le monde, à l'entraînement aussi. Il se montre toujours disponible. On attend toujours le meilleur de Steve Mandanda car il mérite qu’on pense cela de lui."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre les matchs de l’OM en Europa Conference League

Fidèle soldat de l’OM (on oubliera son bref passage à Crystal Palace), Steve Mandanda fait aussi l’unanimité dans le vestiaire si l’on se fie à Valentin Rongier: "Steve il amène son leadership au quotidien. Il n’a pas besoin de hausser la voix pour qu'on l'écoute, a lancé le milieu ou latéral droit phocéen. A l'entraînement il est très concerné et fait le job comme on dit. Il est souriant. J'imagine que c'est dur parfois mais il ne montre absolument rien."