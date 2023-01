Coupe de France: privé de ses stars, comment le PSG va jouer contre Châteauroux

Pour la première fois depuis le début de la saison, aucun membre de la MNM ne sera sur la pelouse alors que le PSG se déplace vendredi (21h) à Châteauroux pour son 32e de finale de Coupe de France. Kylian Mbappé a eu le droit à quelques jours de vacances en décalé, Lionel Messi qui est revenu au Camp des Loges mardi sera trop juste. Enfin Neymar est lui laissé au repos notamment pour soigner sa cheville. Dans ce contexte plusieurs changements seront opérés dans le onze de départ.

Navas titulaire, une première depuis le 21 mai 2022

C’est l’une des attractions de cette rencontre du côté du Paris Saint-Germain : Keylor Navas sera titulaire. "Il s'est remis au rythme des séances, avec du travail individuel. Oui, c'est Keylor qui jouera demain", annonçait Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. C’est une première depuis le 21 mai 2022. A cette époque qui parait déjà lointaine, c’est Mauricio Pochettino qui était sur le banc de touche. Entre-temps beaucoup de chose ont changé.

La nouvelle direction sportive a expliqué au Costaricain qu’il serait le numéro 2 et qu’il n’y aurait pas de turn over comme c’était le cas la saison passée. Longtemps associé à un transfert à Naples, le gardien est finalement resté à Paris. Son début de saison a été contrariant et c’est un euphémisme. Aucune minute jouée jusqu’à présent, des problèmes récurrents au dos et parfois le sentiment d’être isolé. Il comptait sur la Coupe du monde pour se relancer, c’est raté. Avec 11 buts encaissés en 3 matchs de groupe, ça ressemblait plus à un calvaire. Contre Châteauroux, le triple vainqueur de la Ligue des champions veut faire une bonne performance pour rappeler, si besoin est, qu’il représente au moins une excellente alternative à Donnarumma.

La surprise du chef : Zaïre Emery pour commencer ?

Du haut de ses 16 ans, Warren Zaïre Emery devrait être titularisé pour la première fois vendredi contre Châteauroux. Il s’est entrainé avec l’équipe des potentiels titulaires, ce matin au Camp des Loges. Le jeune milieu de terrain est LE talent de l’académie du PSG. Ses formateurs, ses coéquipiers en équipes de jeunes et chez les professionnels ou encore son coach Christophe Galtier, sont très élogieux quand il s’agit de parler de lui. Plusieurs clubs l’ont suivi l’été dernier, au moins deux clubs, dont Lens, étaient intéressés pour essayer de l’attirer en prêt.

Aujourd’hui, les plus grandes formations s’intéressent à lui. Arsenal, Chelsea ou encore Dortmund prenaient des renseignements encore récemment. Côté PSG, le discours est clair. Pas question de le céder. Ce serait un mauvais signal envoyé à tous les jeunes du centre de formation. Voir Warren Zaïre Emery réussir à Paris est aussi un enjeu pour le club qui répète vouloir s’appuyer sur les meilleurs talents de son académie. Il est très attaché à Paris et à deux ans et demi du terme de son contrat, il n’envisage pas un départ. Au milieu, Carlos Soler est pressenti pour être titulaire.

Vers une attaque Gharbi-Ekitike-Sarabia

En attaque, il y aura forcément du changement avec tous les absents. Ce qui va sans doute donner la possibilité à Ismaël Gharbi (18 ans) de fêter sa première titularisation, lui qui cumule 56 minutes de jeu depuis ses débuts avec l’équipe première. Son talent est indéniable. Il le montre sur les pelouses de Youth League.

Avec son caractère affirmé il devra marquer des points. Pablo Sarabia et Hugo Ekitike devraient l’accompagner. Ce dernier prend de plus en plus confiance avec ses deux buts et sa passe décisive sur les trois derniers matchs. Il va pouvoir poursuivre sur sa lancée.