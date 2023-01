PSG: Keylor Navas sera titulaire à Châteauroux, Neymar absent pour soigner sa cheville

Le PSG va se déplacer à Châteauroux (National) ce vendredi en 32es de finale de la Coupe de France (21h). Keylor Navas en profitera pour disputer son premier match de la saison. En revanche, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Neymar, qui va en profiter pour soigner sa cheville fragilisée lors du Mondial 2022.

Il n’a plus porté le maillot du PSG depuis le 21 mai dernier et une victoire contre Metz lors de l’ultime journée de Ligue 1 (5-0). Plus de sept mois après sa dernière apparition, Keylor Navas va à nouveau défendre les buts du club de la capitale. Pour la première de la saison. Christophe Galtier l’a annoncé ce jeudi en conférence de presse: "Oui, c’est Keylor qui jouera." Relégué sur le banc, en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 36 ans a retrouvé un peu de temps de jeu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après avoir encaissé onze buts contre l’Espagne (0-7) et l’Allemagne (2-4), le Costa Rica, qui a tout de même battu le Japon (1-0), a été sorti dès la phase de poules. "Keylor a eu une dizaine de jours de repos pour couper après la compétition et récupérer, précise Galtier. Il a repris le rythme des séances, avec du travail individuel spécifique avec le préparateur des gardiens."

Galtier "pas du tout inquiet" pour Neymar

De quoi être prêt pour ce déplacement dans l’Indre, face à l’actuel 14e du National. En revanche, Paris ne pourra pas compter sur Neymar au stade Gaston-Petit. Le n°10 brésilien va rester au Camp des Loges pour se soigner. "Son absence était prévue depuis un certain moment, assure Galtier. Comme tous les joueurs qui ont disputé la Coupe du monde, il a eu droit à un bilan de notre staff médical et notre cellule performance. Ney a eu une grosse entorse de la cheville et on a décidé que c’était dans cette période-là qu’il fallait la traiter et la soigner."

Malgré le Mondial difficile de la Seleçao, sortie en quarts de finale par la Croatie (1-1, 2 tab à 4), le coach du PSG ne s’attend pas à une baisse de régime de la part de son meneur de jeu, auteur d'une première partie de saison tonitruante: "Je ne suis pas du tout inquiet. On a un Neymar à l’image de ce qu’il fait depuis le début de la saison, sérieux, avec l’envie de jouer. Il avait envie d’enchaîner les deux matchs de championnat, malheureusement, il a été sanctionné. Il était très déçu, j’ai échangé avec lui là-dessus. On a la chance d’avoir un Neymar très investi, comme lors de la première partie de saison. Evidemment qu’on fait attention à lui sur un plan physique. C’est pour ça qu’il ne pourra pas participer au match à Châteauroux."

Messi et Mbappé également absents

Un match que manqueront également Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui ont profité d’un peu de vacances à New York. Fraîchement revenu à l’entraînement, Lionel Messi non plus ne sera pas là. "Ayant discuté avec lui, on fait en sorte qu’il soit prêt pour le match suivant (mercredi face à Angers en L1, ndlr), glisse Galtier. On verra bien. On fera le point d’ici-là."