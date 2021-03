Coupe de France: "Ri-di-cu-les", la presse accable l’OM après son élimination

L’élimination de l’OM en 16e de finale de la Coupe de France provoque une vague de critiques en une de la presse sportive locale et nationale. Une nouvelle humiliation au cours d’une saison qui vire au cauchemar.

Sans surprise, l’OM fait les gros titres de la presse sportive française ce lundi. Et le club s’en serait bien passé. L’élimination en 16es de finale de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon (2-1), pensionnaire de National 2, provoque une vague de critiques au cours d’une saison déjà riche en déceptions entre la chute de résultats en Ligue 1, l’attaque de la Commanderie par les supporters, la démission d’André Villas-Boas, puis l’éviction de Jacques-Henri Eyraud de la présidence.

La Une de La Provence ce lundi matin © Capture

Quelques jours après la visite du très rare propriétaire, Frank McCourt, qui a réaffirmé les fortes ambitions du club avec une victoire en Ligue des champions en ligne de mire, cette nouvelle sortie de route fait tâche.



Pour La Provence, principal quotidien provençal, les Marseillais ont été "ri-di-cu-les" face au Canet. L’article à l’intérieur du journal ose un jeu de mots: "Cramés en Roussillon". Le quotidien épargne Arkadiusz Milik, seul au milieu du naufrage. Le Phocéen, autre média marseillais, juge ce match "honteux" et réclame rapidement un changement de cap avec le nouvel entraîneur: "Sampaoli et vite!". L’entraîneur argentin sera présenté officiellement mardi et prendra place sur le banc pour la première fois mercredi pour la réception de Rennes en match en retard de la 22e journée de Ligue 1 (19h).

L’Equipe fait également sa Une sur la sensation de ce tour de Coupe de France: "Du travail d’amateurs", titre le quotidien sportif pour rappeler la réalité des joueurs qui ont fait tomber l’OM. Les Marseillais n’ont désormais plus que le championnat pour rythmer leur fin de saison avec un objectif en tête: décrocher une qualification en Coupe d’Europe. Avec seulement deux victoires lors des 15 derniers matchs de Ligue 1, Marseille a déjà dit adieu au Top 4. Les hommes de Jorge Sampaoli viseront désormais la cinquième place qualificative pour la Conference League ou la Ligue Europa, si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié en Europe par le biais du championnat.



Après neuf matchs d’intérim, Nasser Larguet laisse l’OM à la 8e place de Ligue 1 à cinq points de cette cinquième place actuellement détenue par le RC Lens.