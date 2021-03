OM: toujours ambitieux, McCourt veut encore gagner la Ligue des champions

Invité de Top of The Foot ce mardi sur RMC lors d’une émission exceptionnelle, le propriétaire de l'OM Frank McCourt a affiché des ambitions élevées pour le club marseillais. La Ligue des champions reste un objectif.

Si les derniers jours ont été agités dans la cité phocéenne, Frank McCourt l'a martelé: les ambitions de l'Olympique de Marseille doivent rester très élevées. Invité exceptionnel de Top of The Foot ce mardi sur RMC, en direct de Marseille, le propriétaire de l’OM a pris le temps de détailler ses aspirations pour son club, qu'il a répété ne pas vouloir vendre. Alors que son "Champions Project" affirmait il y a quatre ans et demi l'ambition de gagner la Ligue des champions, cela relève pour le moment plus du fantasme au vu des récentes performances marseillaises, que ce soit sur la scène française ou européenne.

"Personne n'a été plus déçu que moi. Parce qu'on veut tous la même chose, le "Big Championship" (la Ligue des champions, ndlr) pour l'OM. Mais cela prend du temps, c'est un défi compliqué, a-t-il expliqué sur RMC. J'ai rencontré le maire, on partage le même objectif, comme les supporters, et c'est aussi ce que je désire. L'ambition est toujours là, et on va poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif."

"L'OM doit être compétitif tous les ans"

Tandis que Marseille est septième de Ligue 1, et déjà quasiment éliminé de la course à la qualification en C1 pour la saison prochaine, le boss olympien s'est voulu précis sur la marche à suivre lors des prochaines années. "L'ambition est claire : l'OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois que l'on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des champions."

Arrivé ce lundi à Marseille, trois jours après avoir remplacé Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club, Frank McCourt a rencontré les groupes de supporters locaux. Sur le terrain, l'OM se déplace à Lille ce mercredi soir en Ligue 1 (21 heures).