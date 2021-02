OM: 12 condamnations et 2 relaxes dans le procès des incidents de la Commanderie

Sur les quatorze supporters de l'OM jugés ce mercredi pour les violents incidents survenus fin janvier à la Commanderie, onze ont été condamnés à de la prison avec sursis et un autre a écopé d'une peine de prison ferme. Les deux autres ont été relaxés. Le préjudice moral et dégâts matériels en faveur de l’OM seront examinés en juin.

Douze condamnations et deux relaxes. Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement concernant les quatorze prévenus qui comparaissent ce mercredi pour les violents incidents survenus le 30 janvier à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille.

Onze d'entre eux ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Un autre a écopé de trois mois d'emprisonnement ferme, avec un possible aménagement de peine. Cet individu était déjà sous le coup d'un sursis pour un autre condamnation. Les deux derniers supporters ont donc été relaxés. Quant au préjudice moral et aux dégâts matériels en faveur de l'OM, ils seront examinés en juin.

87.000 euros de dégâts au moins, selon l'OM

Plus tôt dans la journée, le procureur avait requis 13 peines de prison avec sursis et une de quatre mois de prison ferme, sans mandat de dépôt pour celui qui avait déjà été condamné pour vol. Huit des prévenus avaient déjà fait de la détention préventive. Quatre comparaissaient encore détenus, dans ce dossier dans lequel ils encourent cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

Par la voix de Me Olivier Grimaldi, l'OM avait quant à lui réclamé 140.000 euros de préjudice moral pour l'ensemble du groupe. Le club avait chiffré le coût des dégradations à au moins 87.000 euros.