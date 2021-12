Coupe de France: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder les 32e de finale

Après les incidents lors de Paris FC-OL vendredi, la Coupe de France reprend ses droits ce samedi avec de belles affiches au programme, notamment un derby entre Rennes et Lorient ou un duel entre Toulouse et Nîmes. Des rencontres à suivre sur les canaux Eurosport et sur RMC.

Il est désormais tant de reparler football. Après les incidents qui ont entraîné l'arrêt de Paris FC-OL ce vendredi, la Coupe de France reprend ses droits dès ce samedi avec quinze rencontres, à suivre dès 13h45 sur Eurosport, à la radio sur RMC et sur l'appli RMC Sport. La chaîne Eurosport 2 proposera un triplex avec les rencontres Toulouse FC - Nîmes Olympique, ESTAC Troyes - AS Nancy-Lorraine et Hauts-Lyonnais - SC Bastia. Deux autres matchs sont programmés sur Eurosport Player : AS Panazol - AS Vitré et US Sarre-Union - FC Versailles 78.

Derby breton à 21h

A 16 heures, trois nouveaux matchs sont prévus sur Eurosport 2: FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes, JS Chemin Bas d'Avignon - Clermont Foot 63 et EA Guingamp - Amiens SC, alors que Jura Sud Foot - Saint-Denis FC et Vénissieux FC - US Créteil Lusitanos seront diffusés sur les canaux Player de la chaîne.

A 18h30, le champion de France, Lille, entamera sa campagne face à l'AJ Auxerre. Cette rencontre sera à suivre sur Eurosport 2, en même temps que AS Cannes - Dijon FCO et Quevilly Rouen Métropole - Stade Lavallois, alors que l'ES Thaon - AS Beauvais Oise sera disponible sur Eurosport Player.

La journée de samedi se terminera par la seule affiche entre deux clubs de Ligue 1, avec un derby breton entre Rennes et Lorient, un match à suivre dès 21 heures sur Eurosport 2, la radio RMC et l'appli RMC Sport.

