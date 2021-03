Coupe de France: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder PSG-Lille

Le PSG et Lille disputent dès ce mercredi leur 8e de finale de Coupe de France en raison du calendrier chargé des Parisiens. Une rencontre à suivre à 17h45 sur France 2 et Eurosport 2.

Un match qui a beaucoup fait parler avant même son coup d’envoi. Si l’affiche de ce 8e de finale de Coupe de France est belle entre les deux premiers de la Ligue 1 avec le PSG qui accueille le leader Lille, c’est la date et l’horaire qui ont alimenté les conversations. Un match qui se dispute ainsi ce mercredi à 17h45, et diffusé par France 2 et Eurosport 2. Un match à suivre également en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Plusieurs changements d’horaire

Première originalité de cette rencontre donc, sa date. Alors que les 8es de finale de la Coupe de France sont prévus le 7 avril prochain, ce PSG-Lille se dispute dès le 17 mars. La raison tient en la qualification des Parisiens pour les quarts de finale de la Ligue des champions qui se dérouleront les 6 et 7 avril.

Si la question de la date a finalement été vite tranchée, celle de son horaire a provoqué plus palabres. Des rencontres de Ligue des champions se déroulant ce mercredi à 21h avec Chelsea-Atlético et Bayern-Lazio à suivre sur RMC Sport, ce match de Coupe de France ne pouvait pas prendre cette case horaire. L’horaire surprenant de 14h45 avait débord été fixé, France Télévisions ne souhaitant pas déprogrammer certains de ses jeux ou des émissions pour faire place au football. Face à la polémique grandissante, l’horaire a été déplacé à 16h45 puis finalement à sa case définitive à 17h45, France Télévisions acceptant d’effectuer des déprogrammations pour diffuser cette belle affiche de Coupe de France.