Ligue des champions: les adversaires potentiels du PSG en quarts

Six équipes, dont le PSG, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale pourrait, à ce stade, hériter des deux derniers champions d'Angleterre, notamment. En attendant le Bayern...

La menace qui attend le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions se dessine. Deux nouveaux clubs ont rejoint le club de la capitale à ce stade de la compétition, après les victoires du Real Madrid et de Manchester City ce mardi soir. Le Borussia Dortmund, Liverpool et le FC Porto sont les trois autres équipes déjà qualifiées, et autant d’adversaires potentiels pour le PSG, en attendant peut-être le Bayern Munich, facile vainqueur (4-1) de la Lazio à l’aller, avant de recevoir dans son stade mercredi (21h, en direct sur RMC Sport). Car si un exploit reste possible, l’affaire paraît entendue.

>> Abonnez-vous aux chaînes RMC Sport pour suivre la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le tirage des quarts a lieu vendredi

Tout reste à faire, en revanche, entre les Blues de Chelsea et l’Atlético, même si les joueurs de Thomas Tuchel partiront avec ce léger avantage que leur procure ce petit but inscrit à l’extérieur au match aller (1-0). Le Paris Saint-Germain pourrait donc très bien retrouver face à lui, au prochain tour, son ancien entraîneur, limogé en fin d'année dernière, ce que certains ont déjà pronostiqué.

Le tirage au sort des quarts de finale (matchs allers les 6 et 7 avril, retours prévus les 13 et 14 avril) se déroulera ce vendredi 19 mars (en direct sur RMC Sport) à Nyon, en Suisse. Le tirage est intégral, chaque quart de finale héritant d'un numéro de 1 à 4 en vue du tirage des demi-finales qui a lieu dans la foulée. Un troisième tirage va déterminer l'équipe "à domicile" de la finale pour des raisons administratives.

Enfin, sachez qu'il n'y a pas de têtes de série, ni de protections géographiques. La finale de cette édition 2021 de la Ligue des champions se déroulera le 29 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul (Turquie).

Les qualifiés pour les quarts de finale sont:

Paris Saint-Germain

Manchester City

Real Madrid

Liverpool

Borussia Dortmund

FC Porto