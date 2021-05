Coupe de France: sur quelle chaîne regarder Montpellier-PSG

Après deux déceptions, le PSG espère retrouver le sourire en demi-finale de Coupe de France ce mercredi. Le club parisien se déplace à la Mosson pou y défier Montpellier. La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures sur Eurosport 2.

Tenant du titre de la Coupe de France, le PSG se déplace à Montpellier ce mercredi pour une nouvelle place en finale. Eliminé de la Ligue des champions face à Manchester City le 4 mai dernier, et tenu en échec par Rennes (1-1) ce dimanche en Ligue 1, le club de la capitale pourrait tout perdre ou presque en cas de défaite face aux Héraultais.

Plusieurs absents pour le PSG

La rencontre à la Mosson entre Montpellier et le PSG sera à suivre ce mercredi à 21 heures sur Eurosport 2. Pour l'occasion, Presnel Kimpembe sera suspendu, après son carton rouge reçu ce dimanche face à Rennes. Le défenseur parisien a écopé ce mardi de trois matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP.

Blessé au genou gauche, Marco Verratti est lui forfait pour plusieurs semaines et ne sera pas présent non plus pour cette demi-finale de Coupe de France, comme Layvin Kurzawa, souffrant d'une entorse à la cheville gauche. Mauricio Pochettino devra aussi composer sans Ander Herrera, suspendu pour la rencontre.

Pour Montpellier, la Coupe de France est peut-être la dernière opportunité de continuer à rêver d'Europe la saison prochaine. A la tête du club héraultais depuis l'été 2017, Michel Der Zakarian espère aussi permettre à son équipe de décrocher une place en finale de Coupe de France. Pour rappel, le vainqueur de la rencontre retrouvera en finale l'AS Monaco ou Rumilly Vallières (N2).