Coupe de France: le très bel hommage de Sampaoli, séduit par les amateurs de Cannet-Rocheville

L'entraîneur argentin de l'OM, Jorge Sampaoli, a félicité les joueurs de Cannet-Rocheville, venus jouer crânement leur chancer au Vélodrome, ce dimanche en Coupe de France.

Pas de blague pour l’OM contre Cannet-Rocheville. Neuf mois après l’humiliation subie dans la même compétition, le club olympien a évité un nouvel accident industriel en écartant de la Coupe de France le petit poucet de Cannet-Rocheville, évoluant en N3. Mené, l’OM n’a pas tremblé pour faire respecter la hiérarchie et s’imposer très largement (4-1). Plus que la qualification décrochée pour les 16es de finale, Jorge Sampaoli a été conquis par l’état d’esprit affiché par l’équipe adverse, menaçante sur des transitions tranchantes, et restée fidèle à son identité de jeu malgré l’adversité.

Sampaoli: "Ils ont lutté jusqu'au bout"

"Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit "amateur" me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter." Si Cannet-Rocheville a donné quelques sueurs froides à l’OM, un triplé du Polonais Arkadiusz Milik a permis aux Marseillais de ne pas revivre le trauma d’une élimination précoce.

En difficulté depuis son arrivée, le Brésilien Luis Henrique a inscrit son premier but avec l’OM en fin de match, tandis que le milieu de terrain français Matteo Guendouzi a lui aussi été décisif en étant impliqué sur trois réalisations phocéenne, à la passe: "En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c'est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi."