Coupe du monde 2022: Davies en pleurs sur Twitch après la qualification du Canada

Alphonso Davies (21 ans), arrière gauche du Bayern Munich, a suivi la qualification du Canada pour la Coupe du monde sur Twitch, dimanche. Et le défenseur a fondu en larmes au coup de sifflet final.

Loin des yeux, près du cœur. Alphonso Davies (21 ans) a fondu en larmes devant son écran d’ordinateur dimanche lors la victoire du Canada face à la Jamaïque (4-0), dimanche lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. Un succès synonyme de qualification au Mondial pour la sélection pour la première fois depuis 1986. Eloigné des terrains depuis mi-décembre, Davies a suivi le match en direct sur Twitch.

Au coup de sifflet final, il s’est effondré au sol en larmes en répétant à plusieurs reprises: ‘oh my god’. Le joueur du Bayern Munich compte bien être de la partie au Qatar dans huit mois. Dimanche, quelques heures avant la qualification de ses coéquipiers, le joueur du Bayern a annoncé son retour à l’entraînement plus de trois mois après son dernier match après avoir contracté le coronavirus et s’être fait diagnostiquer une myocardite (inflammation cardiaque).

De retour à l'entraînement après le covid et un problème cardiaque

"Je suis heureux d'être de retour et de pouvoir m'entraîner de nouveau, a-t-il confié. La rééducation se passe bien jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de problème de muscle ou de coeur, mais je ne suis pas encore à 100%." La date de son retour à la compétition n’a pas été communiquée. "Je donne tout ce que je peux, a-t-il ajouté. Je travaille en liaison étroite avec le service médical et l'équipe de rééducation. Je m'entraîne très dur, avec ou sans la balle", a ajouté le Canadien, qui a trouvé ses dernières semaines "très ennuyeuses et difficiles à vivre, mentalement".

Pour passer le temps, Davies a "fait beaucoup de musique", dans un studio d'enregistrement, a passé du temps avec sa famille et rendu visite à sa compagne, la joueuse Jordyn Huitema, qui joue dans l'équipe féminine du Paris Saint- Germain. A 21 ans, Davies compte 30 sélections et dix buts avec le Canada, pays que ses parents ont rejoint après avoir fui la guerre au Libéria. Le joueur, né dans un camp de réfugiés au Ghana, a grandi à Vancouver, où il a lancé sa carrière avant de rejoindre le Bayern Munich en 2019. En 2021, il a mis sa trajectoire hors du commun au service de l’Organisation des nations unies (ONU), dont il est devenu un ambassadeur du Haut-commissariat pour les réfugiés.