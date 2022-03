Coupe du monde 2022: le Canada décroche sa qualification historique, 36 ans après

Le Canada a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2022 ce dimanche à Toronto. Les coéquipiers de Jonathan David, en tête des éliminatoires de la zone Concacaf, se sont imposés face à la Jamaïque (4-0). Ils se rendront en fin d’année au Qatar afin de disputer le deuxième Mondial de leur histoire, après celui de 1986.

Une victoire glaciale pour enflammer tout un pays. Le Canada a décroché son billet pour la Coupe du monde 2022 grâce à sa victoire face à la Jamaïque, ce dimanche à Toronto (4-0). Dans le froid de l’Ontario (-5 degrés), les coéquipiers de Jonathan David ont pris le meilleur sur leurs adversaires grâce à des buts de Cyle Larin, l’ailier de Besiktas (13e), Tajon Buchanan, celui du FC Bruges (44e), Junior Hoilett, l'attaquant de Reading (82e), et un csc horrible d'Adrian Mariappa (88e).

Une issue logique pour les Rouges, qui ont largement dominé les débats devant leurs supporters (54% de possession, 20 tirs à 2). De quoi effacer la récente défaite au Costa Rica (1-0) et faire exploser un BMP Field plein à craquer. Le tout sans Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich, qui devrait bientôt reprendre la compétition après avoir été victime du Covid-19 et d'une myocardite (inflammation cardiaque).

Grâce à ce nouveau succès, les joueurs de John Herdman, en tête des éliminatoires de la zone Concacaf devant les États-Unis et le Mexique, sont désormais assurés de se rendre au Qatar en fin d’année (du 21 novembre au 18 décembre). Les Canadiens y disputeront le deuxième Mondial de leur histoire, après celui de 1986.

Le mauvais souvenir de Papin

Trente-six plus tard, la 33e nation au classement Fifa tentera de faire mieux qu’au Mexique, où ellea avait terminé dernière du groupe C, derrière l’Union Soviétique, la France et la Hongrie. Sans gagner ni marquer le moindre but. Son aventure avait d’ailleurs démarré par une défaite face aux Bleus, qui s’étaient imposés grâce à Jean-Pierre Papin (1-0).

Reste maintenant à connaître ses futurs adversaires au Moyen-Orient. Il faudra attendre le tirage au sort de la phase de poules, prévu vendredi prochain à Doha. Avec au bout, un nouveau duel face à la France?