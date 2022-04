Droits TV: appel d’offres infructueux pour la Coupe de France

INFO RMC SPORT: l’appel d’offres des droits TV de la Coupe de France s’est conclu mercredi et aucun montant n’a correspondu aux attentes de la Fédération française de football (FFF). Selon nos informations, trois groupes ont postulé.

L'appel d'offres pour les droits télévisés de la Coupe de France s’est achevé mercredi. Aucun montant proposé ne correspond aux attentes de la Fédération Française de Football (FFF). La discussion va se poursuivre de gré à gré avec les médias susceptibles d’être intéressés. Selon nos informations : Amazon, L'Equipe et Eurosport se sont positionnés. Aucune action du côté de BeIN Sports.

"On avait mis la barre assez haut", confie Le Graët

Le contrat des diffuseurs actuels Eurosport et France Télévisions s’achève à la fin de saison 2021-2022. Les deux chaînes versaient jusque-là 22 millions d'euros par an pour diffuser le tournoi. "L'appel d'offres a en effet été déclaré infructueux, a confirmé Noël Le Graët, le président de la FFF, à L’Equipe. Le comité exécutif m'a autorisé à discuter de gré à gré. On avait mis la barre assez haut. Maintenant, on va discuter dans le mois qui vient."

Deux lots étaient mis en jeu lors de cet appel d’offres: un pour la Coupe de France masculine et un autre pour l’édition féminine. Selon le dispositif actuel, France Télévisions diffuse une affiche par journée, le reste étant retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport. La prochaine finale entre Nice et Nantes, le 7 mai prochain au Stade de France (21h), sera à suivre sur les deux chaînes.

Ce n’est pas le seul dossier compliqué à laquelle la Fédération française fait face sur les droits TV. Ceux pour la diffusion des matchs de l’équipe de France sur la période 2022-2028 (hors Coupe du monde) n’ont toujours pas trouvé preneurs. TF1 et M6, qui se partagent actuellement le gâteau, sont impliqués mais leurs prix ne conviennent pas à la FFF (une seule proposition à 2,4 millions d’euros a été formulée). A l’approche des premiers matchs de la nouvelle Ligue des nations en juin (le Danemark, l'Autriche et la Croatie deux fois), cela inquiète la FFF qui a demandé l’aide de l’Etat dans ce dossier, selon nos informations.