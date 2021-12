Feignies-Aulnoye - PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Coupe de France

Tenant du titre, le PSG démarre sa campagne de Coupe de France ce dimanche (21h10) en 32es de finale face aux amateurs de Feignies-Aulnoye (N3). Un match à suivre sur Eurosport 2 et à la radio sur RMC.

Le tenant du titre entre en lice. Vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe de France, et club le plus sacré de la compétition (14 trophées), le PSG démarre ce dimanche soir, 21h10, en 32es de finale avec un déplacement du côté de Valenciennes pour y défier les amateurs de Feignies-Aulnoye, septièmes de leur poule de National 3, le cinquième échelon du football français. Un match à suivre sur Eurosport 2, à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport.

Messi pas dans le groupe

Paris, qui reste sur un succès en championnat contre Monaco (2-0) avec un doublé de Kylian Mbappé, sera privé pour cette rencontre de Neymar, Juan Bernat, Nuno Mendes et Julian Draxler, tous à l’infirmerie. Achraf Hakimi, lui, est suspendu, alors que Lionel Messi est ménagé. Le septuple Ballon d'or argentin ne figure pas dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino, qui pourrait offrir du temps de jeu à certains jeunes comme il l’a laissé entendre samedi en conférence de presse.

Sergio Ramos, gêné par des pépins physiques depuis son arrivée dans la capitale l’été dernier, pourrait de son côté connaître sa deuxième apparition sous le maillot parisien. En face, Feignies-Aulnoye, club né en 2016 du regroupement des équipes d'Aulnoye-Aymeries et Feignies, rêve d’un exploit face à l’ogre parisien. Les Nordistes compteront sur l'expérience de leurs coachs Krzysztof Ziecik et Jean Antunès, habitués à briller en Coupe de France depuis plusieurs années.