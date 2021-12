Incidents Paris FC-OL: deux blessés mais pas d’interpellation

Les incidents qui ont provoqué l’interruption du 32eme de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l’OL vendredi au stade Charléty ont fait deux blessés, selon l'AFP. La police n’a procédé à aucune interpellation.

Scènes de chaos vendredi soir à Charléty. Le stade situé dans le XIIIe arrondissement de Paris a été le théâtre de violents débordements dans les tribunes entre supporters du Paris FC et de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de ce match comptant pour les 32eme de finale de la Coupe de France.

Entre jets de fumigènes, bagarres et envahissement du terrain, les forces de l’ordre, longtemps débordées, ont eu le plus grand mal à rétablir le calme et la rencontre interrompue à la pause a finalement été définitivement arrêtée après 50 minutes d’attente.

La commission de discipline va se réunir en début de semaine

Ces incidents ont fait deux blessés, un policier et un supporter, indique l’AFP ce samedi. Aucune interpellation n'a eu lieu selon la police. La Commission de discipline de la Fédération française de Football a annoncé samedi qu'elle se réunira "en urgence, en début de semaine prochaine, pour ouvrir l'instruction d'un dossier disciplinaire." L'Olympique Lyonnais a d'ores-et-déjà annoncé l'interdiction de déplacement de ses supporters jusqu'à nouvel ordre.