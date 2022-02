CAN 2022: les joueurs sénégalais récompensés par le président avec de l'argent et... des terrains

Le président du Sénégal a souhaité offrir une belle récompense aux joueurs victorieux de la Coupe d'Afrique des nations. Outre une jolie prime, le chef de l'Etat a récompensé Sadio Mané et ses coéquipiers par deux terrains à Dakar et dans une autre ville du pays en plein essor.

La folie populaire et la liesse ne sont pas près de retomber au Sénégal après la victoire des Lions de Teranga pendant la CAN 2022. Les protégés du sélectionneur Aliou Cissé ont offert le premier sacre dans la compétition au peuple sénégalais. Un moment historique salué à sa juste valeur par le président.

Macky Sall a récompensé mardi les joueurs de l'équipe nationale de football, vainqueurs pour la première fois de la Coupe d'Afrique des nations, d'une somme d'environ 75.000 euros chacun et de deux terrains à Dakar et Diamniadio.

Toute la délégation médaillée par l'Etat

Le Sénégal, qui avait accueilli lundi le retour des Lions de la Téranga par une véritable marée humaine dans les rues de la capitale, a rendu mardi un hommage plus officiel et moins massif aux champions, reçus au palais présidentiel.

Le chef de l'Etat, devant plusieurs milliers de personnes, a exprimé combien l'équipe du capitaine Kalidou Koulibaly avait comblé l'attente d'une nation qui vibre pour le football et mis fin à la frustration de générations entières.

"Nous avons rêvé de la coupe, vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des nations de football", s'est félicité le président Macky Sall. Vous avez honoré la nation, en retour la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs."

Le président sénégalais a décidé de décorer les joueurs et l'ensemble des membres de la délégation, soit plus de 60 personnes au total, dans l'Ordre national du lion, ou de les y élever en grade pour ceux qui avaient déjà été distingués par le passé.

Deux terrains de 200m² et 500m² en cadeau

Les joueurs et les membres de la délégation recevront une prime de 50 millions de francs CFA chacun, soit un peu plus de 75.000 euros. Une somme considérable par rapport aux standards sénégalais. Mais le président Macky Sall ne s'est pas arrêté là. En plus d'une récompense financière, le dirigeant leur a offert un terrain de 200m² carrés à Dakar, et un autre de 500m² dans la ville nouvelle de Diamniadio, dont le développement est cher au chef de l'Etat.

Sadio Mané, gratifié avec l'entraîneur Aliou Cissé des louanges particulières du président, a fait chavirer tout un pays de bonheur dimanche en inscrivant le tir au but décisif contre l'Egypte en finale de la CAN. Le Sénégal, place forte du football africain, premier du continent au classement Fifa et grand fournisseur de talents à l'étranger, rêve d'autres lendemains glorieux.

Objectif "demi-finale" au Mondial 2022

Très enthousiaste après ce beau succès de l'équipe nationale pendant la Coupe d'Afrique des nations disputée au Cameroun, Macky Sall a tourné ses yeux vers le Mondial 2022 au Qatar à la fin de l'année: "Aliou, je ne vous demande pas de gagner la Coupe du monde mais une place en demi-finale", a lancé le président sénégalais.

Avant de rêver de devenir le premier pays africain qualifié pour le dernier carré à la Coupe du monde, le Sénégal devra d'abord décrocher son billet pour le Qatar. Lors des barrages qualificatifs pour le Mondial, les Lions de la Teranga affronteront l'Egypte dans une double confrontation à suspense. L'occasion de voir Sadio Mané et Mohamed Salah, coéquipiers à Liverpool, s'affronter à nouveau. En cas de victoire, les joueurs sénégalais offriront probablement de beaux souvenirs à leurs supporters et au président Sall.