Nantes-Bastia: une stadière blessée et d’importantes dégradations dans le parcage visiteurs

Selon les informations de RMC Sport, une stadière a été blessée lors des incidents qui ont éclaté dans le parcage visiteurs à l’issue du match entre Nantes et Bastia (2-0), jeudi en quart de finale de la Coupe de France.

La fin du quart de finale de la Coupe de France entre Nantes et Bastia (2-0) s’est déroulée dans des conditions houleuses en tribunes. Des incidents ont éclaté dans le parcage visiteurs, occupés par les supporters corses qui avaient fait le déplacement en nombre dans les Pays de la Loire. Une vingtaine d’entre eux ont jeté des projectiles sur des supporters nantais et s’en sont pris aux stadiers présents pour les encadrer.

Les toilettes détruites, 26 sièges arrachés

Selon une source du club nantais contactée par RMC Sport, une stadière de Bastia a été blessée lors de ses heurts avant d’être soignée à l'infirmerie de la Beaujoire. Au niveau du bilan matériel, les toilettes du parcage visiteurs ont, elles, été détruites et la facture sera envoyée au Sporting Club de Bastia, actuellement 17e de Ligue 2. Vingt-six sièges ont également été arrachés et plusieurs d’entre eux balancés dans les tribunes adjacentes.

Aucune arrestation mais le dossier étudié par la FFF

Cela n’a donné lieu à aucune arrestation. Tous les supporters bastiais sont repartis de Nantes vers la Corse jeudi soir peu après minuit en avion. Le cas sera étudié jeudi prochain par la commission de discipline fédérale. Selon nos informations, ce dossier sera placé en instruction. Bastia risque une fermeture de son parcage visiteurs (en fonction des antécédents jusqu’à la fin de saison), une lourde amende et la prise en charge de la réparation des sièges. Pour Nantes, la FFF devrait quand même étudier le dispositif de sécurité.

Le match avait été placé sous la vigilance accrue des autorités. Un arrêté préfectoral avait été pris pour interdire à "toutes les personnes se prévalant de la qualité de supporters du football club de Nantes et du Sporting club bastiais de circuler ou de stationner dans le périmètre du centre-ville de Nantes".

Sur le terrain, le FCN s’est imposé (2-0) et qualifié pour les demi-finales de la compétition. Les Canaris recevront Monaco le 2 mars prochain pour tenter de se qualifier en finale. "C’est une saison très encourageante et il fallait au bout, a confié Antoine Kombouaré, entraîneur du FCN, à l’issue de la rencontre. Maintenant, qu’on est demi-finale, on aimerait aller au Stade de France. Concernant le maintien, il faut prendre les points le plus vite possible et voir jusqu’où on peut aller. L’appétit vient en mangeant. Les victoires appellent les victoires et c’est ce que j’attends de mes joueurs."