Bordeaux-Nice: les Girondins proches de la relégation après leur défaite face aux Aiglons

Les Girondins de Bordeaux s'enfoncent à domicile en s'inclinant contre l'OGC Nice lors de la 35e journée de Ligue 1 et s'éloignent du maintien. De son côté, le Gym revient à un point de Rennes et Monaco, une semaine avant sa finale de Coupe contre Nantes.

Nice prépare au mieux sa finale de Coupe de France la semaine prochaine. Face à des Girondins sans éclat, les Aiglons s'imposent au Matmut Atlantique (1-0) grâce à un but de Delort en fin de match et restent tout proche du podium. Bordeaux s'enfonce et ne profite pas des faux-pas de ses adversaires directs au maintien.

L’occasion est belle pour les hommes de Guion ce dimanche après-midi. Au cours de cette 35e journée, Metz a pris un point à Montpellier (2-2), mais pas lesautres concurrents directs: ni l’ASSE à Rennes (0-2) ni Lorient contre Reims et ni Clermont à Brest (0-2). Avant cette réception du Gym, Bordeaux a quatre longueurs de retard sur le barragiste stéphanois et six sur Clermont, premier non-relégable. De leur côté, les Aiglons peuvent répondre à Rennes et Monaco et rester à un point du podium.

Frayeurs en cascade dans la défense girondine

La pire défense du championnat (84 buts encaissés au coup d’envoi) fait honneur en son statut en faisant preuve de fébrilité en début de match. Des erreurs grossières de relance offrent des occasions en or à Nice. D’abord Costil à Dolberg, qui voit sa frappe être repoussée par Mensah devant sa ligne d’un superbe tacle (10e). C’est ensuite Guilavogui qui éteint l’incendie devant après un contrôle manqué d’Ahmedhozic (22e).

Sans se procurer de véritables occasions, les Girondins entrent timidement dans leur match, avec un Mensah qui occupe bien son couloir gauche en plus de se muer en sauveur. Mais c’est largement insuffisant pour inquiéter Benitez et le 5e du championnat, une semaine avant sa finale de Coupe. "Dans l’ensemble, on fait un bon match", juge Niang à la pause, sans doute heureux de voir sa cage toujours inviolée.

Delort profite d'une offrande de... Lacoux

Mais face à une équipe qui marque 70% de ses buts en seconde période, plus haut total du championnat, la prudence est de mise. D’autant que les Bordelais ne sont pas habitués aux clean sheets et que les Niçois insistent, comme sur une demi-volée trop croisée de Bard (52e) ou une tête de Thuram sur corner repoussée par Costil d’un arrêt réflexe (59e). Bordeaux, totalement inoffensif ce dimanche, tient bon, jusqu'à la 74e minute.

C'est un errement défensif, évidement, qui offre la victoire au Gym. Lacoux dévie malencontreusement un centre de Bard vers Delort, qui n'est donc pas hors-jeu pour conclure sans difficulté face au but et inscrire sa 13e réalisation de la saison. Une action qui symbolise parfaitement les difficultés défensives girondines depuis le mois d'août.

L'Europe n'est plus très loin pour le Gym

Les Girondins réagissent maladroitement et trop tardivement pour pouvoir éviter une 18e défaite cette saison en championnat. Ils restent 19es du classement, et auraient même pu encaisser un second but dans les dernières secondes sans un immense raté de Brahimi (90e+3).

Toujours cinquième à deux longueurs de Rennes et Monaco et avec cinq unités de marge sur Strasbourg, le Gym peut valider une qualification européenne dès samedi prochain en remportant la finale de la Coupe de France face à Nantes. Pendant ce temps, les Girondins se rendront à Angers pour un déplacement qui pourrait sceller leur avenir en Ligue 1, même si le bas de tableau est propice aux rebondissements cette saison.