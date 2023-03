OL: Blanc tacle le calendrier concernant la demi-finale de Coupe de France

Laurent Blanc a poussé un petit coup de gueule ce mercredi au sujet de la programmation de la demi-finale de Coupe de France entre Nantes et l’OL début d’avril. L’entraîneur des Gones a regretté de défier les Canaris trois jours après un choc en Ligue 1 contre le PSG.

Les détracteurs de l’OL se plairont à rappeler que le club rhodanien n’a plus trop l’habitude de jouer en milieu de semaine après une saison 2022-2023 sans compétition européenne. Mais la qualification des Gones pour le dernier carré de la Coupe de France va leur donner l’occasion de vivre un enchaînement de match assez rythmé début avril. Présent ce mercredi face à la presse à deux jours de l’ouverture de la 27e journée de Ligue 1 contre Lille, Laurent Blanc a pesté contre la programmation de la demi-finale contre Nantes.

"On essaiera de faire les meilleurs matchs possibles, a lâché le technicien rhodanien un brin agacé. On essaiera de gagner le plus de matchs possibles. Quelle que soit notre place (au classement) d’ailleurs. Mais après il y a le match de coupe, effectivement, qui est au milieu de deux gros matchs. Paris et Rennes."

"Parfois il y a des choses qui…"

Programmé le mercredi 5 avril, le déplacement des Gones à Nantes est prévu seulement trois jours après un choc du championnat contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Dans la foulée du voyage à La Beaujoire, l’OL recevra Rennes au Groupama Stadium pour un duel potentiellement crucial dans la course à l’Europe.

"Vous pouvez quand même le dire qu’il est mal placé, a encore lancé Laurent Blanc à destination des journalistes. Parce que Toulouse et Annecy (l’autre demi-finale), ils jouent le jeudi alors qu’ils auront joué le samedi. Les deux équipes qui jouent le dimanche, elles jouent mercredi. C’est vrai ou pas? Donc bon, parfois il y a des choses qui… (il souffle) Alors on va se dire 'ouais, ouais pour 24h' mais je peux dire qu’en 24h on peut récupérer un joueur sur 24h. Allez…On va dire vraiment que je suis agacé après."