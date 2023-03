Bayern-PSG: vols et trains annulés, trajets en van… la galère des supporters parisiens pour aller à Munich

Plusieurs milliers de supporters du Paris Saint-Germain ont voyagé en Bavière pour assister au huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich ce mercredi. Un déplacement aux allures de périple tant les fans franciliens ont dû composer avec des galères extérieures.

Comme prévu, les fans du Paris Saint-Germain n'ont été déçu par leur périple pour assister à ce huitième de finale retour de Ligue des champions à Munich (dès 21h sur RMC Sport 1). Conscients de l'importance du match pour la suite de la saison, notamment après la défaite de l'aller (0-1), les supporters franciliens ont à coeur d'encourager leur équipe du mieux possible pour essayer d'arracher une victoire et la qualification à l'Allianz Arena.

Ceux qui arrivent ce matin à l'hôtel Bayerischer Hof pour récupérer leur place s'estime chanceux. "Quand on retire le billet c'est toujours le moment qui donne le sourire. On se dit que le jour-j est arrivé et que dans quelques heures on sera à l'Allianz Arena. Vivement ce soir", témoigne Julien, abonné au virage Auteuil.

"Le voyage a été dur, mais on est bien arrivés"

Malheureusement pour les supporters du PSG, certains événements sont venus perturber leur déplacement vers l'Allemagne. Notamment à cause des conséquences de la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Problème, des trains et des vols supplémentaires ont été annulés mardi au départ de Paris.

"A la base on devait partir en train. On s'est rabattus sur un van à la dernière minute, précise encore Polo pour RMC Sport. On a bien fait parce que les trains et les vols ont été supprimés. Le voyage a été dur, mais on est bien arrivés. Cela fait plaisir de se retrouver ici pour soutenir nos soldats. On espère tous une qualification."

Des supporters parisiens privés du match

Au départ, le parcage pour les supporters du PSG devait accueillir près de 3800 personnes. Finalement, les supporters du club de la capitale seront environ 3500 ce mercredisoir dans les tribunes de l'Allianz Arena.

"Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir car ils n'avaient pas prévu de plan B", ajoute Hervé, déçu. Mais d'autres suiveurs du Paris Saint-Germain avaient bien anticipé les grèves. Selon les informations de RMC Sport, 500 abonnés avaient déjà retiré leur billet sur place dès mardi.

Maigre consolation, 1860 ultras du club de Munich 1860, rival local du Bayern, ont acheté des places dans le stade et encourageront Kylian Mbappé et ses partenaires lors de ce huitième de finale retour de Ligue des champions.