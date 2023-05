OL: Aulas sort du silence après l'annonce de son départ et affiche ses ambitions en faveur du foot féminin

Muet depuis qu’il n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a rebondi sur un tweet de Wendie Renard ce vendredi pour rappeler son bilan et exprimer son désir de développer le football féminin.

Jean-Michel Aulas sort du silence. Lundi matin, l’Olympique Lyonnais annonçait officiellement que le patron du club depuis 1987 n’occupait plus la fonction de président. Quatre jours après ce coup de tonnerre, celui qui est devenu président d’honneur du club s’est exprimé pour la première fois, ce vendredi, très brièvement, sur Twitter.

"JMA" a profité d’un hommage appuyé de la capitaine des Fenottes Wendie Renard à la veille de la finale de la Coupe de France Lyon-PSG ("On aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier") pour rappeler son bilan.

"Tout ce qui permettra au foot féminin de grandir sera dorénavant mon ambition"

"Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble, j'ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l'OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition... Merci allez l'OL", a tweeté le dirigeant de 74 ans.

Mardi, au lendemain de la grande annonce du patron lyonnais John Textor, Jean-Michel Aulas s’est montré en faveur d’une nouvelle structure sportive du football féminin, lors d’une visio-conférence organisée par la FFF avec les responsables de D1 et D2.