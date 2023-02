OM-PSG: l'avertissement de Galtier à ses joueurs avant le Classique en Coupe de France

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, même s'il aborde ce match sereinement, se méfie de l'ambiance "extraordinaire" du Vélodrome pour OM-PSG mercredi en Coupe de France.

C’est un PSG claudicant, malmené en ce début d’année, que l’OM s’apprête à recevoir en huitième de finale de la Coupe de France (mercredi 8 février). S’il a rectifié le tir en serrant les dents cette semaine, l’emportant difficilement à Montpellier (3-1) et contre Toulouse (2-1), malgré les blessés qui se pressent à l’infirmerie, le club de la capitale se présente affaibli à l’heure d’aborder le virage le plus important de sa saison, avec une succession de matchs tous plus importants les uns que les autres. Menacé par le promu toulousain samedi, Paris a une nouvelle fois pu compter sur ses individualités pour se sortir d’un mauvais pas, mais le projet collectif tarde à prendre forme.

De son côté, l’Olympique de Marseille - cinq victoires en six matchs de Ligue 1 depuis la reprise - n’a peut-être jamais aussi bien joué depuis que le Croate Igor Tudor est aux commandes. La confiance du club phocéen est à son zénith, mais Christophe Galtier s’attend aussi à récupérer des atouts avant ce premier choc du mois de février (le PSG se déplacera le 26 février en Ligue 1) contre le rival olympien. Il espère avoir à sa disposition la "quasi-totalité" de son effectif. "On va récupérer des joueurs. On va récupérer Marco qui sort de suspension. Je pense que Sergio (Ramos) sera présent et Ney aussi", anticipe l’entraîneur parisien.

"Une autre manière de jouer"

Le technicien français met toutefois en garde ses joueurs, qui connaissent des entames de match compliquées, c’est un affrontement d’une grande intensité qui les attend.

"Lens, c’était le premier match de l’année, c’était un match important, Lens. Et on ne l’a pas bien abordé, a-t-il tenu à rappeler. Là, c’est le fameux Classique, sur un match à élimination directe. On va se déplacer au stade Vélodrome dans une ambiance extraordinaire. Il faudra sortir un très grand match pour se qualifier, mais on l’aborde sereinement. On va se présenter au Vélodrome avec une autre manière de jouer et l’envie de se qualifier."