OM-PSG: pas de supporters parisiens pour les deux Classiques, les ultras du PSG en colère

Les supporters du PSG ne pourront pas assister aux deux Classiques face à l'OM prévus au Vélodrome dans les prochains jours, à la suite d'un arrêté pris par la Préfecture de Police des Bouches du Rhône.

Le match de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le PSG, mercredi soir, se jouera sans les supporters parisiens, interdits de déplacement dans le sud, selon des arrêtés pris par la Préfète de Police des Bouches du Rhône, Frédérique Camilleri, le 1er février. Ce match est classé sensible, même sans les supporters du PSG, plus pour l'historique entre les deux équipes décrit dans le document officiel. Un arrêté ministériel devrait aussi être pris dans les prochains jours.

"Sommes-nous condamnés à perpétuité?"

Pour le deuxième match, en Ligue 1, entre les deux équipes à la fin février, les consignes ne changent pas. Les supporters parisiens sont d'ores et déjà interdits de déplacement pour la rencontre après la publication d'un arrêté par la Préfecture des Bouches du Rhône.

Devant cette décision, le virage Auteuil a exprimé son mécontentement ce samedi lors de la réception de Toulouse. Le CUP a déployé une banderole: "14 ans sans aller à Marseille: sommes-nous condamnés à perpétuité?".

Les deux Classiques s'annoncent alléchant d'un point de vue sportif. En Ligue 1, le PSG est toujours leader après sa victoire difficile face aux Toulousains (2-1). Mais l'OM est à l'affût derrière, avec huit points de retard et un match à jouer contre Nice dimanche, en clôture de la 22e journée.