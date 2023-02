OM-PSG: "Les joueurs sont accablés", Galtier livre l’état d’esprit du vestiaire parisien après l'élimination dans le Classique

L’Olympique de Marseille a réussi un véritable tour de force en éliminant le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Coupe de France ce mercredi soir (2-1). Après la rencontre, Christophe Galtier n’a pas caché l’immense déception de son vestiaire.

Le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois tombé. Pour la troisième fois toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2023, le club de la capitale s’est incliné 2-1 ce mercredi soir en Coupe de France après avoir déjà connu le goût de la défaite contre Lens (3-1) et Rennes (1-0) en Ligue 1 au mois de janvier.

"C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs, s’est attristé Christophe Galtier au micro de BeIN Sports à l’issue de la rencontre. On est battus par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables."

Galtier: "Ce n'est pas le moment de parler à chaud"

"Dans la préparation de ce match, il y avait l’ambition de se qualifier, a poursuivi le technicien parisien, copieusement sifflé par le Vélodrome avant le coup d’envoi. Il faut tirer les enseignements de ce match. On n’a vraiment pas eu assez de situations en seconde période, on doit être plus dangereux. Les joueurs sont déçus, accablés. Ce n’est pas le moment de parler à chaud, il faut continuer à travailler, se concentrer sur nous-mêmes."

Avant d’accueillir le Bayern Munich à l’occasion du 8e de finale aller de Ligue des champions mardi prochain (21h sur RMC Sport 1), le PSG aura l’occasion de refaire le plein de confiance ce samedi en Ligue 1 à Monaco (17h). Ensuite, les Parisiens recevront Lille juste après le match contre le Bayern et se déplaceront de nouveau à Marseille le 26 février, cette fois en championnat. Avec la possibilité de se venger pour oublier cette sale soirée.

