OM-PSG: "C'est le moment de fermer notre bouche", lâche Marquinhos après l'élimination en Coupe de France

Paris est tombé de très haut en étant battu par Marseille ce mercredi (2-1) au Vélodrome, en huitièmes de finale de la Coupe de France. "On est tous dégoûtés", a reconnu Marquinhos.

Marseille attendait ça depuis plus de dix ans. Pour voir l'OM battre le PSG à domicile, il fallait remonter au 27 novembre 2011. Une autre époque. Les protégés d’Igor Tudor ont mis fin à cette (très) longue attente ce mercredi en faisant tomber leur rival parisien en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1). Pour l’OM, c’est un énorme coup et un fabuleux boost de confiance. Pour Paris, c’est une sacrée désillusion et la plus mauvaise façon de préparer la réception du Bayern Munich dans une semaine en huitième de finale aller de la Ligue des champions (14 février sur RMC Sport).

"Il nous a manqué des choses, c’est le moment de fermer notre bouche, de continuer à travailler et d’aller vers l’avant. On sait qu’on doit beaucoup s'améliorer si on veut faire des bonnes choses cette saison. Un titre qui s’en va, ça fait mal. Il faut être mieux organisé, mieux jouer. Marseille a mis beaucoup d’engagement, nous on doit continuer à travailler", a commenté Marquinhos au micro de beIN Sports après cette défaite au Vélodrome.

"Le Bayern ? Ça ne sert à rien d’en rajouter. On a vécu des moments où on gagnait tout et quand on arrivait en Ligue des champions, on perdait les matchs. Chaque match à son histoire. C’est vrai que ce n’est pas notre meilleur moment. Il faut rester tranquille, calme. On est tous dégoûtés et tristes. On a beaucoup gagné, il faut aussi savoir perdre et continuer à travailler. Quand il faut, je suis là. On va rester ensemble. On sait que ça parle beaucoup à l’extérieur", a insisté le capitaine parisien.

Sans Kylian Mbappé, blessé à une cuisse, Paris s'est montré sans idée, amorphe et globalement dépassé dans l'intensité. "On savait qu'ils feraient un gros pressing, on n'a pas réussi à sauter leurs lignes plus rapidement, a souligné Marquinhos auprès de France 3. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté cher. Il ne faut pas en rajouter, on sait ce qu'il faut améliorer. C'est une défaite qui fait mal car c'est un match de Coupe contre notre grand rival. On voulait revenir à Paris avec la victoire et la qualification. Il faut faire mieux, continuer à travailler et aller de l'avant."