OM: son but, ses larmes… le message de François-Régis Mughe après l’élimination contre Annecy

Malgré l’élimination de l’OM en quart de finale de la Coupe de France face à Annecy mercredi soir au stade Vélodrome, le jeune attaquant camerounais François-Régis Mughe, auteur de l’égalisation au bout du temps additionnel, assure avoir réalisé "un rêve" dans un message sur Instagram.

L’ascenseur émotionnel pour François-Régis Mughe. A 18 ans, l’attaquant camerounais est passé tout près d’être le sauveur et l’improbable héros du quart de finale de la Coupe de France entre l’OM et Annecy mercredi soir au stade Vélodrome. Entré en jeu alors que la formation olympienne était malmenée par l’équipe de Ligue 2, il a égalisé au bout du temps additionnel, permettant à l’OM d’espérer encore la qualif' lors des penalties. Un but d’autant plus remarqué que Mughe ne l’a pas célébré, s’effondrant en larmes sur la pelouse du Vélodrome. Une émotion vite zappée par l’élimination surprise de l’OM à l'issue des tirs au but.

>> OM: qui est François-Régis Mughe ?

"Un rêve pour moi"

Ce jeudi, au lendemain de ce fiasco, François-Régis Mughe a semble-t-il plutôt bien dirigé cette déconvenue : "Hier (mecredi) malgré l’élimination ce match reste comme un rêve pour moi d’avoir pu faire revivre et donner l’espoir à plus de 60.000 spectateurs. Mes larmes étaient tout simplement les larmes de joie car c’est maintenant que l’histoire doit s’écrire." Le jeune Marseillais conclut son post en remerciant le staff et Igor Tudor de lui avoir donné sa chance et de démontrer ce qu’il sait faire.