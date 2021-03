PSG: après les cambriolages, Pochettino bluffé par la réaction de ses joueurs

Trois jours après une soirée très compliquée, entre défaite en Ligue 1 et cambriolages, Mauricio Pochettino a apprécié la réaction de son équipe ce mercredi face à Lille en Coupe de France (3-0). Il avait senti ses joueurs "touchés" par ce qui s'est passé dimanche.

Il a été impressionné par la réaction "extraordinaire" de ses joueurs. Après la victoire du PSG ce mercredi contre Lille (3-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, Mauricio Pochettino a tenu à féliciter son groupe, confronté trois jours plus tôt à une défaite inattendue face au FC Nantes (2-1) en championnat et à des événements traumatisants (les cambriolages chez Angel Di Maria et les parents de Marquinhos).

"Personne n'est préparé à ce genre de situations", a expliqué Pochettino, qui s’est dit "satisfait" et "très content de l'état d'esprit" de son équipe.

"Je les sentais touchés"

"Nous avons vécu des derniers jours difficiles, les joueurs comme leurs familles. Je les félicite. Je les sentais touchés par ce qui s'était passé dimanche. La raison laisse place au cœur, dans ces moments-là. L'humain, c'est la priorité. Les joueurs ont fait un grand travail pour rester concentrés, leur état d'esprit a été extraordinaire. Angel (Di Maria) et Marquinhos se sentaient bien pour jouer", a poursuivi le technicien argentin. Si tout n’a pas été parfait, Paris a su se relancer au Parc des Princes et se défaire des Lillois grâce des buts de Mauro Icardi (9e) et Kylian Mbappé (41e, 90e+3).

Keylor Navas a lui aussi brillé, en repoussant notamment un penalty de Yusuf Yazici (78e). "Il est l'un des meilleurs gardiens du monde, son niveau est incroyable", a insisté Pochettino, qui a par ailleurs indiqué qu’Icardi était "sorti par précaution" en première période. Place désormais à la préparation du choc face à l’OL, programmé dimanche au Groupama Stadium et très important dans la course au titre en Ligue 1.